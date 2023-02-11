吳謹言1年沒戲拍！經紀人自責PO文：陷入前所未有的危機

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于正提到，和吳謹言討論過後，雙方決定暫緩下來，「因為演員是一輩子的行業，要是再消耗下去，等觀眾徹底看膩了，就徹底沒有機會了。」於是吳謹言也在這段期間，開始學習其他表演課程與才藝，過了生活非常充實的一年。
不過，外界仍對於吳謹言的頻頻推戲帶來許多抱怨與揣測，也帶給他們巨大的壓力，就連公司內部營銷組都在質疑于正，「我放棄她了！」曾一度讓他想過乾脆先出來拍戲破除謠言再說，一邊賺錢，一邊再找合適的劇本，無奈疫情又打亂了計畫，「找來的本子從以前的30+變成20+，最後只有個位數可以選擇。」
于正有感而發地表示，「不想將就啊！人生本來就不是在戰場上廝殺的，花無百日紅，只有演技才能傍身，不僅僅是她，我也如此。」去年他也和吳謹言一樣休息一年，也從生活中獲得許多靈感，「藝術是來源於生活的，只有熱愛生活才能有好作品。2016年的休息給了我《延禧攻略》，給了市場小吳這類的演員。」
最後于正透露，「今天又有一個新劇本來了，對我和對小吳都是一種挑戰！」也強調吳謹言將會有一個全新突破的角色，「敬請期待我們王者歸來，讓你們看到不一樣的於正和不一樣的吳謹言！」而吳謹言本人也轉發貼文寫下：「我們不言敗！（永不放棄的意思）」（編輯：詹鎰睿）