隋棠惡鄰風波狂燒！房仲揭「真相拼圖」　買賣細節全講了

吳謹言1年沒戲拍！經紀人自責PO文：陷入前所未有的危機

▲吳謹言1年沒拍戲，經紀人認了很自責，遇到前所未有的危機。（圖／翻攝于正微博）
▲吳謹言1年沒拍戲，經紀人認了很自責，遇到前所未有的危機。（圖／翻攝于正微博）

娛樂中心/綜合報導

中國女星吳謹言於2018年主演宮廷劇《延禧攻略》爆紅，後續幾部戲劇也都廣受好評，登上中國一線女星地位，不過近期卻被粉絲們發現，吳謹言將近1年沒有新戲，更有傳聞被經紀公司放棄的消息。對此，經紀人兼老闆于正終於出來發文滅火，坦承之所以會暫停拍戲，是因為他們「感覺到了前所未有的危機！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
于正昨（10）日在微博發文透露，吳謹言確實遇到瓶頸，讓他相當自責，雖然這陣子找來的劇本很多，但能讓吳謹言突破的戲劇幾乎沒有，「我們想去推的劇大部分製作人都被固有思維洗腦，覺得她只合適演某一類角色。我感覺到了前所未有的危機。」

于正提到，和吳謹言討論過後，雙方決定暫緩下來，「因為演員是一輩子的行業，要是再消耗下去，等觀眾徹底看膩了，就徹底沒有機會了。」於是吳謹言也在這段期間，開始學習其他表演課程與才藝，過了生活非常充實的一年。

▲吳謹言1年沒拍戲，經紀人認了很自責，遇到前所未有的危機。（圖／翻攝于正微博）
▲于正透露，吳謹言將會有嶄新突破的戲劇角色，也請大家敬請期待。（圖／翻攝吳謹言微博）
不過，外界仍對於吳謹言的頻頻推戲帶來許多抱怨與揣測，也帶給他們巨大的壓力，就連公司內部營銷組都在質疑于正，「我放棄她了！」曾一度讓他想過乾脆先出來拍戲破除謠言再說，一邊賺錢，一邊再找合適的劇本，無奈疫情又打亂了計畫，「找來的本子從以前的30+變成20+，最後只有個位數可以選擇。」

于正有感而發地表示，「不想將就啊！人生本來就不是在戰場上廝殺的，花無百日紅，只有演技才能傍身，不僅僅是她，我也如此。」去年他也和吳謹言一樣休息一年，也從生活中獲得許多靈感，「藝術是來源於生活的，只有熱愛生活才能有好作品。2016年的休息給了我《延禧攻略》，給了市場小吳這類的演員。」

最後于正透露，「今天又有一個新劇本來了，對我和對小吳都是一種挑戰！」也強調吳謹言將會有一個全新突破的角色，「敬請期待我們王者歸來，讓你們看到不一樣的於正和不一樣的吳謹言！」而吳謹言本人也轉發貼文寫下：「我們不言敗！（永不放棄的意思）」（編輯：詹鎰睿）

《延禧攻略》吳謹言赴台宣傳，舉辦粉絲見面會。（圖／記者林柏年攝，2018.11.1）
▲因《延禧攻略》爆紅的吳謹言，曾來台灣宣傳舉辦見面會，近期卻陷入表演瓶頸。（圖／《NOWnews今日新聞》資料照）

老公外遇還喊離婚「去母留子」　《延禧攻略》順嬪回應了

隋棠遭控噪音擾鄰「嗆辣對話全流出」　經紀人首發聲

71歲張菲傳有望「重返主持界」　經紀人鬆口意願

胡歌嫩妻照片曝光？曾是執行經紀人　因養貓萌發愛苗閃婚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀