《女神降臨》正妹作者遭爆逃漏稅！急刪超跑照 IG回應了
韓國網路人氣漫畫《女神降臨》作者貓咪（야옹이），因外型甜美和魔鬼般的身材走紅，也讓她的作品引起關注，2020年更被翻拍成電視劇，收入聲量翻倍成長。怎料，日前卻爆出疑似涉嫌逃漏稅，並將稅款拿去買超跑的報導，結果事件曝光後，貓咪還緊急把IG上的超跑照通通刪光，直到今（11）日才終於發出聲明回應。
娛樂中心/綜合報導
據《朝鮮日報》指出，國家國稅局近期針對高人氣且對社會影響力極大的80位公眾人物，包含藝人、網紅、YouTuber、運動員等等實行稅務調查，結果查出一名女性漫畫家A小姐，不僅涉嫌逃漏稅，還挪用公款進口一輛上億韓元的跑車，以及利用公司名義的信用卡購買許多高價奢侈品。
此外，國稅局更曝光一張漫畫家A小姐和超跑的馬賽克照片，但馬上被眼尖的網友們認出，就是《女神降臨》作者貓咪在IG上的照片，即便貓咪火速將該爭議照片刪除，但還是抵擋不了大批網友的罵聲與質疑。
對此，貓咪今日也發出聲明表示，2022年11月16日她就已經接受國稅局的調查，結果證實她沒有私人使用公司信用卡，以及購買超跑的嫌疑，但她承認有部分的過失，也願意接受讀者們的批評與指責。
但她也提到，目前對於出版業和網路漫畫行業上的增值稅法律有所爭議，在專業會計師的協助下，她們正在積極處理中，「在今後的活動中，我會認真履行納稅義務，對自己更加嚴格。謝謝。」（編輯：詹鎰睿）