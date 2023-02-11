周志浩升衛福部次長？薛瑞元：次長、署長人選會一起宣布
前衛福部常務次長石崇良調任健保署長後，次長一職空缺至今，屢屢有消息傳出將由疾管署長周志浩接任，衛福部長薛瑞元今（11）日受訪時表示，已經有初步人選，確定後一起公布，媒體問道：「署長、次長會一起公布嗎？」薛瑞元說，「可能會一起公布。」透露出署長可能有異動。
記者李琦瑋／台北報導
內閣改組，陳建仁接任行政院長，薛瑞元留任，而擔任健保署長6年8個月的前署長李伯璋去職，由石崇良接任，次長一職空缺至今，近期傳出由周志浩接任衛福部次長，指揮中心發言人、疾管署副署長莊人祥則接任疾管署長，但並未獲得證實。
薛瑞元今天下午出席《關懷的力量──康義勝從醫的初心》新書發表會，會前受訪時表示，已經和行政院長討論過人選，正在走行政程序，確定後會對外一起公布。
媒體詢問，下週有機會公布嗎？薛瑞元回應，要看行政院進度。
媒體再追問，「一起是指署長、次長一起公布嗎？」薛瑞元說：「可能會一起」隱約透露次長、署長人選都有變動。
另外，土耳其震災衛福部獲捐款已經累計逾2.7億元，薛瑞元表示，很感謝國人的熱心，這些捐款會轉給外交部，由他們去統籌，跟土耳其官方協調，依照土耳其官方指定捐款用途，去做最適當、對災民最有幫助的用途。
而目前新冠肺炎本土疫情持續降溫中，何時降級？薛瑞元說，降級還在討論中，策略上就是一步步、緩步鬆綁，刺激國內經濟活動。