薔薔爆戀情氣瘋急澄清！「緋聞男星」近況曝：消失半年了
32歲女藝人薔薔（林嘉凌），靠著性感潑辣的外型與個性，成為各大綜藝節目常客。近日，薔薔就抱怨沈玉琳某次把她跟另一位藝人阿虎送作堆，結果對方整個歪掉，不斷利用這個關係製造話題，甚至影響到薔薔的私生活，疑似也因為這件事情，沈玉琳透露，阿虎這半年幾乎消失在演藝圈。
娛樂中心/綜合報導
薔薔日前在節目《11點熱炒店》中表示要對沈玉琳進行報復，原來沈玉琳過去為了節目效果，刻意把薔薔跟阿虎湊成對，薔薔當時也認為，「節目沒差，交個朋友好了，開玩笑沒問題！」沒想到阿虎後來整個歪掉，用這樣的效果一直渲染下去，甚至有些影響到薔薔的私人生活，「平常沒有見面的狀況下，他會無緣無故去PO我們兩個人的合照！」
薔薔激動表示，就連Google搜尋都會把她跟阿虎連在一起，「那時候把我逼瘋了！」而為了澄清這段關係，薔薔還臨時找男朋友跟記者說明一切，無奈當時各大節目又很愛拿她來開玩笑，「有次錄影，阿虎要幫我寫個劇本來演，叫我講我是一隻天鵝！我說這好笑嗎，什麼爛劇本寫個三天三夜！」當場把劇本撕破，製作人見狀才趕緊平緩取消演出。
此時，何妤玟才忍不住表示，「他現在沒有通告，會不會是因為…他沒有臉見妳耶！」沈玉琳也說，「他這半年沒有在演藝圈！」後來薔薔才逐漸冷靜表示，如果阿虎道歉的話，她願意接受，「今天就是向大家證明我跟他沒有瓜葛！」始作俑者沈玉琳也幫忙補充，「我就用我的餘生，我的力量所及，幫妳澄清。」（編輯：詹鎰睿）