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37歲崔振赫被催婚！媽媽排相親介紹圈內人　女方身分公開

▲崔振赫透露日前被媽媽安排相親。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲崔振赫透露日前被媽媽安排相親。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者陳雅蘭/台北報導

37歲韓星崔振赫將於明晚在「新北市政府3F多功能集會堂」舉辦粉絲見面會，他提早抵台準備，今（11日）下午抽空接受媒體訪問，他透露過年期間被媽媽要求相親，對象還是娛樂圈同輩女性，但崔振赫很排斥跟陌生人見面，表示：「除非是朋友的朋友、在認識的狀況下，我就不會排斥。」

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▲崔振赫最滿意自己背部的肌肉。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.02.11）
▲崔振赫自認是「熱情的情人」。（圖／記者葉政勳攝）
西洋情人節將至，問及崔振赫「做過最浪漫的事」為何？他害羞自認是「熱情的情人」，而且很會撒嬌，在場媒體請翻譯溝通請他撒嬌，未等翻譯老師翻譯，他立即喊「NO」，笑說瞬間聽得懂中文：「這只能給女朋友看，這方面我很害羞，我會變成不一樣的人。」

崔振赫自爆日前過年雖然沒被催婚，但媽媽卻對他說：「我有一個認識的朋友的女兒，你要不要見面？」崔振赫接著表示：「我也是第一次聽我媽說，因為我媽一直不贊成我談戀愛，說我現階段還不到談戀愛的時候，要更穩定、成熟再談戀愛，是要以結婚為前提的方式交往到結婚，所以我第一次聽到這樣的話，我很驚慌。」

崔振赫透露媽媽介紹的對象，也在娛樂圈工作，「年紀一樣，故鄉也一樣，我想說可以當朋友，在沒有負擔的情況下可以認識」。但崔振赫透露其實很排斥跟陌生人見面，也不知道這場相親是否會成，「我不知道大家怎麼想，但對我們藝人來說，要跟誰見面不是一件容易的事，非常難，除非是朋友的朋友，在認識的狀況下，我就不會排斥，但相親、不認識的人，這種尷尬的場合我是滿排斥的」。

▲崔振赫最滿意自己背部的肌肉。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.02.11）
▲崔振赫排斥跟陌生人見面。（圖／記者葉政勳攝）
崔振赫2021年在疫情期間違反政府防疫政策，在酒店非法聚會遭逮，他當時宣布暫停演藝事業自省；今他透露在疫情期間陷入低潮，但無關疫情，「不能說因為疫情陷入低潮，我曾一次同時進行太多拍攝，沒有休息一直在工作，那時候陷入了低潮，因為一次做太多事，無法集中精神專心於某一個作品上，那時候有想到是該休息了，只是剛好遇到疫情，所以休息了一陣子，但休息久了，現在就想演戲，所以現在不想再休息了，想好好的演戲」。

他也表示在休息的期間，有好好思考自我的價值觀以及未來人生規劃，崔振赫說：「在這段時間，我對我演技的部分，對我自己本質的部分，都產生了很多煩惱，我也一直在家當廢人，經過這樣的時間後，我想了好多，這也是我第一次回顧我走過的人生，價值觀有了變化、未來要走怎樣的方向、要拍什麼樣的戲等等，我真的用心思考著這樣的問題，我也決定以後也要多多照顧身邊的人，這2年多讓我有這樣深刻且深奧的自我回顧時間。」

▲崔振赫以前特別鍾愛球類運動現在則是重訓。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.02.11）
▲崔振赫疫情期間有好好自我省思。（圖／記者葉政勳攝）
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