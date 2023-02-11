「原子少年」招了！認不排斥談戀愛　理想型全公開

從選秀節目《原子少年》出道並成團的「FEniX」成員陳峻廷、夏浦洋與「Ozone」成員林煥鈞接受訪問時，場外有不少粉絲特地為了他們蹲點，人氣超高，林煥鈞瞬間不好意思，謙虛的急著解釋：「說我們是男神，我覺得有點不敢當。」又說：「把我們想的太好了...真的沒有！」
記者吳雨婕/綜合報導
陳峻廷、夏浦洋與林煥鈞是不少粉絲心目中白馬王子，隨著情人節到來，問三帥理想型需要什麼條件？陳峻廷立馬表態欣賞「長髮、大眼與白」的女生，林煥鈞則說自己屬於「感覺派」，「但我覺得比較吃可愛類型的…啊！還有不能比我高！」夏浦洋會先注意對方的眼睛：「我比較看眼睛！眼睛要有神、要有自信，然後要比較陽光一點！」
至於問到最關鍵，大家最想知道的，到底三帥現在想談戀愛嗎？林煥鈞說：「我覺得基本上還是以工作為主，但是如果真的有這個機會，我自己不排斥。我覺得對於生活來講，是一個經驗，也許對於之後的工作也會有幫助！」陳峻廷認為某個層面上，戀愛除了能幫助自己在演戲這塊領域的啟發，愛情也是生活的一部分，感覺上也算屬於隨緣派，而夏浦洋還是想暫時先以工作為主，「才剛踏進演藝圈，所有身邊的朋友、家人都很支持我，因此我想這幾年就好好把想做的事情做好，心思放在工作上！」