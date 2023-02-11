企鵝妹直播「手機被搶2次」蹲路邊痛哭！恐怖畫面全都錄
南韓知名實況主企鵝妹Jinny（柳允進），經常在世界各地旅遊直播，去年也來到台灣給粉絲們滿滿驚喜。沒想到企鵝妹近日禍不單行，先是在阿根廷被搶走手機，結果要回來才幾天，手機又再度被智利當地的飛車賊奪走，氣到讓她蹲在路邊痛哭，畫面讓大家十分心疼。
娛樂中心/綜合報導
企鵝妹日前飛往南美洲國家阿根廷旅遊直播，才剛說完「我覺得這裡的人很友善」時，手機馬上就被身後的一名女竊賊奪走，所幸對方跑得很慢，在地鐵站被逮到，最終女竊賊在眾目睽睽之下才把手機還給企鵝妹。
怎料，企鵝妹幾天後來到智利旅遊，又被一名騎著藍色野狼的飛車賊一手奪走，事後企鵝妹重開直播，一邊哭著尋求觀眾求助，最後只好透過遠端設定把手機恢復成原廠，以防資料外洩，至今手機仍下落不明。
企鵝妹也在推特上表示，她清楚知道可能會有小偷，所以特別加裝一條掛繩纏在她的手臂上，沒想到對方依舊用力地扯走，掛繩也因此斷掉，一字一句皆透露傷心又無奈的神情。
面對酸民質疑是在炒流量演戲，甚至說她活該，企鵝妹則相當憤慨，痛批這些人實在太噁心。目前整件事情也引起網路熱議，受到國外觀眾，甚至是媒體關注。（編輯：詹鎰睿）