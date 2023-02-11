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《玩命關頭X》最後篇章來了！他花12年復仇　暗黑計畫曝

▲馮迪索（左）回歸演出《玩命關頭X》。（圖／UIP提供）
▲馮迪索（左）回歸演出《玩命關頭X》。（圖／UIP提供）

記者吳雨婕/綜合報導

《玩命關頭X》是《玩命關頭》系列的第十部電影，也是此系列電影已經邁入第3個10年，而《玩命關頭X》正是這個系列電影的最後篇章。該片回歸演出的演員包含雪兒羅卓奎茲、泰瑞斯吉布森、克里斯路達克里斯、娜塔莉艾曼紐、喬丹娜布魯斯特、姜成鎬、傑森史塔森、約翰希南和史考特伊斯威特，以及金獎影后海倫米蘭與金獎影后莎莉賽隆。

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《玩命關頭X》劇情講述唐老大（馮迪索 飾）這些年來曾經執行許多看似不可能的任務，他和他的家人遇到的每一個對手都比他們更聰明、更冷酷無情和更會飆車。現在，他們必須面對有史以來最致命的對手：一個從過去的陰影中冒出來的可怕威脅，他為了報仇雪恨下定決心要永遠摧毀這個家庭，以及唐老大所愛的每一個人和所有的一切。

▲《玩命關頭X》是《玩命關頭》系列電影的最後篇章。（圖／UIP提供）
▲《玩命關頭X》是《玩命關頭》系列電影的最後篇章。（圖／UIP提供）
唐老大和他的夥伴在2011年的《玩命關頭5》中，除掉了惡名昭彰的巴西大毒梟赫南芮斯，徹底瓦解他的販毒帝國。但是他們卻不知道芮斯的兒子但丁（《水行俠》傑森摩莫亞飾）親眼目睹了一切，而且在過去的12年之間精心策畫了復仇計畫，目的是要讓唐老大付出終極代價。但丁計畫會拆散唐老大的家人，有些人會從洛杉磯去到羅馬的地下墓穴，有些人會從巴西去到倫敦，有些人則會從葡萄牙去到南極。他們將會得到全新的盟友，以往的敵人也會一一出現，但是當唐老大發現他8歲大的兒子（李歐艾伯羅派瑞 飾）才是但丁復仇計畫的真正目標，一切就從此改變。

▲《玩命關頭X》是《玩命關頭》系列電影的最後篇章。（圖／UIP提供）
▲傑森摩莫亞在《玩命關頭X》中飾演芮斯的兒子但丁。（圖／UIP提供）

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