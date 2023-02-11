北台四首長齊聚新北放天燈 倡攜手共好、為土耳其加油
2023新北市平溪天燈節「情定平溪 Yes,I Do」活動今（11）日晚間登場，新北市長侯友宜、臺北市市長蔣萬安、基隆市市長謝國樑及桃園市市長張善政首度同台在出席「基北北桃合作交流平臺」會議後，齊聚平溪國中活動現場，與駐台外國使節等貴賓共同施放20呎心型雙主燈，除了延續北台四首長共商達成合作共識、倡攜手共好外，侯友宜也說到期盼藉由天燈冉冉升空為土耳其祈福，願救災一切順利平安，早日重建家園。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜在平台會議後表示，新北市與臺北市、桃園市及基隆市在交通、文化、社會福利等議題在城市治理及區域合作上達成合作共識，提出三大方案，其中「優社福」，將建立起四座城市公共托育的共享機制；交通「好好行」方面，希望整合城市區域間公共運輸的量能，成為市民安心、安居最強的後盾；「藝起來」，將四市博物館家族大串連，透過藝文資源共享，讓四市千萬人共享生活圈藝文活動，則並結合觀光旅遊，為市民朋友們帶來更多、更豐富的藝文活動，並帶動北臺灣藝文產業的交流與發展。
隨後基北北桃四位首長也前往活動主舞台，四位首長在20呎的天燈上寫下心願，侯友宜親手題字「台灣攜手共好、世界友愛和平、土耳其加油」、蔣萬安則寫下「基北北桃共創美好」、張善政寫下「桃園善好」、謝國樑寫下「基北共好合作無間」，搭配各國「綿情語句」與包含新北市八里結婚廣場、台北市大稻埕、桃園市大溪情人橋與基隆市正濱漁港等「北台4縣市最夯約會勝地」主燈設計，共同點燃施放主燈升空，緩緩升上天際，與其它現場報名民眾的百盞4呎天燈同時升空，讓現場觀眾驚呼聲不斷、幸福感爆棚，紛紛拿出手機、相機捕捉這充滿驚豔、幸福的時刻與畫面。