T1／低調的防守大鎖　海神林任鴻遇伯樂、進化成球隊主力

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林任鴻說，「在璞園時期吸收很多養分，當時陣中有蔡文誠、簡浩和林金榜等球星，雖然沒有很多的發揮空間，卻能從前輩身上學到很多，加上總教練麥班達也給我很多正確的籃球觀念，無形之中累積了很多寶貴的經驗。」
2021年林任鴻跟著SBL九太科技原班人馬轉戰T1聯盟高雄海神，林任鴻成為球隊的主力球員，憑藉著出色的防守能力，取得一席之地，教練喬伊斯也給予高度的評價。上季出賽27場，場均上場時間約21分鐘，貢獻6.3分、2.4籃板，本季再進化，場均上場超過25分鐘，攻下9分、2.3籃板。
林任鴻形容，「教練喬伊斯可能就是我的伯樂，他給了我很多機會，也鼓勵我勇敢進攻。雖然得分並非我的強項，但只要把外線投籃、跑位等工作做好，得分自然會提升。」
在場上常被教練賦予防守洋將的重任，林任鴻也樂於承擔，且毫不畏懼，他說，「以前在學長林金榜身上學到很多防守訣竅，加上練習的時候也會主動與外援對位，所以也逐漸適應。」他還透露，「之前在台銀時期曾與瓊斯同隊，他非常會防守，也傳授我很多技術。」
被問到如何防守洋將，林任鴻也不藏私，「沒有一個球員是完美的，多少都會有一些習慣和弱點，我會透過影片和實戰經驗觀察對手，例如切入、投籃的習性或傳球的路線，只要熟悉對手，就不會輕易被突破。」
談到當今T1聯盟最難防守的洋將，林任鴻說，「應該是T1聯盟桃園雲豹的艾夫伯，他不僅切入刁鑽，外線能力佳，加上經驗豐富，很容易誘使防守員犯規，非常不好對付。」