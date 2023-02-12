奧運金牌陳詩欣愛徒　奪金後語出驚人

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其中在高男54公斤級童柏祥在金牌戰對上華江高中許凱翔，第1局驚險以6比5拿下，第2局才以15比3拉開差距拿下直落二、第四度參賽總算如願在高中最後一年拿下全中錦金牌，童柏祥人來瘋，在第二局還一度在場上起鬨做手勢與場外加油的隊友互動，但童柏祥說：「我是常這樣做，但每次下來就覺得不好意思啦！」
童柏祥有個開跆拳道館的父親童乾華，從小就耳濡目染，從幼稚園就開始練起，但練到小一就不想再練，父親也沒逼迫，但休息了兩年後才忽然又動念回來訓練，童柏祥說：「就只是想回來運動一下，但回來特別辛苦，一直被學長踢，而且一直沒什麼成績，這次有感覺放手一搏，比較敢做動作，這面也是我個人在全國大賽的首金。」
但與童柏祥不同的是女子隊友花語軒早早成名，從小4就投入台灣奧運第一金陳詩欣的門下接受訓練，而且小6就打下亞洲少年錦標賽的國手資格，但沒想到2017年比完亞少賽回台，花語軒竟然在國中改練起田徑跨欄，女子100跨欄最佳成績只跑出16秒多，參加了一次全中運預賽就被淘汰，升到花蓮體育高中後才重回跆拳道，但前兩年一直不順，沒什麼好成績，讓她有意準備在升大學後二度離開跆拳道，她說：「訓練一直不能打工，我不希望再花家裡的錢！」
雖然還準備參加全中運，但花語軒這次全中錦賽前就當做是她跆拳道生涯的最後一役，輕鬆出擊下，竟然一路以大比分連勝，金牌戰還以13比0、17比3幾乎是碾壓式的獲勝拿下她自高中重返跆拳道以來的首金，花語軒擁有170分的長腿優勢，不少人知道她大學就不想再打跆拳道紛紛都覺得可惜，教練童乾華也說：「年輕人心態可能比較不定，我們回去還會再多多跟她溝通。」花語軒也笑笑語帶保留的說：「我會再多想想的！」
有趣的是，這次在台中舉行的全中錦賽事，除了場上拼戰激烈的選手之外，竟然在場邊的攝影小妹和前來擺攤招募志願役士兵的陸戰軍人竟然都跟跆拳道有深厚的淵源。
這次被派來全中錦招募志願役士兵的陸戰士官，其中陳煥智、張佳蓉在入伍前都是跆拳道好手，特別是張佳蓉不僅先前是地主台體跆拳道隊一員，而且還曾經參加過全中錦獲得銅牌，但台體畢業後她選擇投筆從戎，意外發現國軍是一個很棒又穩定的工作，只要完成8周訓練後，起頭就能領二兵35,320元薪水，而且還有各項加給和年終2.5個月、優待補助和退撫措施等等。
而這次在全中錦賽場邊還有一個可愛的大會攝影小妹、就讀於嶺東中學的余柚蓁，她不只是本次大會的助理攝影師，同時也是參賽選手，參加國女49公斤級賽，邊比賽邊拍照特別忙碌；余柚蓁因為從小對跆拳道有興趣，自己跟家人要參加道館訓練，同時1年多前也對攝影有興趣，目前拍照己有一定水準，問她比較愛跆拳道還是攝影，她笑著說：「我可以兩邊都選嗎？」