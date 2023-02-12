真實版大雄！僅8歲就獲國際認證　日男童成翻花繩大師

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當發現翻花繩的奧妙之後，大坂聰志翻閱了各式各樣的翻花繩書籍，家中有關翻花繩的藏書多達500本，其中最貴的書籍高達1萬日圓，大坂聰志笑說當時看到書的價格，「腰都軟了」。對於翻花繩，大坂聰志的知識量已經可以稱呼他為「博士」，他曾經在小學規定的自由研究作業中，以翻花繩為題，將各個國家的翻花繩特色做歸納，像是起源於日本的圖案大多會是對稱方式、太平洋島國諾魯則是會將頭髮作為翻花繩的材料等。
雖然接觸翻花繩的時間才兩年左右，但大坂聰志已經自創了超過200種翻花繩圖案，更能熟練地在攝影機前演示，只見他隨手就做出了自創的「新年日出」、能做出動態動作的「野兔」，再次讓現場大人嘖嘖稱奇。而大坂聰志也去年4月獲得國際認證資格，成為史上最年輕的翻花繩指導員，可以在翻花繩的推廣活動或是教室中，演示翻花繩做法給大眾觀賞。
現在大坂聰志不時就會到各地演示翻花繩，或是在教室中進行指導，不少小孩子看見年紀相仿的大坂聰志，做出各式驚人圖案，也不經讚嘆「好想學會翻花繩」。別看大坂聰志年紀輕輕，即使面對眾人包圍的場面，也絲毫不怯場，就連在日媒記者上門採訪時，不但一個人就能應對自如，還流暢的使用敬語打招呼，跟記者交換名片的動作，更流露出與外觀不相符的成熟氣質。
大坂聰志的媽媽透露，在遇上翻花繩後，大坂聰志的性格出現了180度的轉變。先前大坂聰志十分怕生，只要是許多人聚集的場合，常常會哭到連話都說不好。大坂聰志的爸爸偷偷爆料，大坂聰志還在就讀幼稚園的時候，有一次的成果發表會，全部學生都要上台，結果舞台布幕一拉開，就看到有個小孩子在哭，仔細一看才發現「原來是我家的孩子」。
為了讓大坂聰志擁有自信，大坂聰志的媽媽便每天跟他一起寫交換日記，稱讚他做得好的地方，而翻花繩越打越順手，也讓大坂聰志原本容易怯場、怕生的性格出現了改變，在碰上翻花繩後，就能夠獨自站在眾人面前分享他對翻花繩的熱愛，大坂聰志直言，翻花繩改變了他的一生，因為現在會打翻花繩的人越來越少，未來希望能出版上千頁的翻花繩書籍，靠著自身的力量，讓更多人能理解到翻花繩的好。