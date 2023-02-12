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真實版大雄！僅8歲就獲國際認證　日男童成翻花繩大師

▲大坂聰志不僅自創了超過200種翻花繩圖案，還年紀輕輕取得了國際認證的「翻花繩指導員」資格。（圖／翻攝自47news）
▲大坂聰志不僅自創了超過200種翻花繩圖案，還年紀輕輕取得了國際認證的「翻花繩指導員」資格。（圖／翻攝自47news）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本人氣動畫「哆啦A夢」中的主角野比大雄雖然平時課業不佳，但他在手指上使用繩子做出各種物品圖案的「翻花繩」上，常常展現出驚人技巧，不過野比大雄似乎出現在真實世界當中。在日本神奈川縣橫濱市的一名男孩大坂聰志，不僅自創了超過200種翻花繩圖案，還年紀輕輕取得了國際認證的「翻花繩指導員」資格，才小學2年級就成為了講師。

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年僅8歲的大坂聰志最初是在2021年時與翻花繩相遇，當時他的媽媽為了讓大坂聰志坐車時不無聊，便教他玩翻花繩，不過大坂聰志坦言其實一開始根本不喜歡翻花繩，但後來他看了教學書之後，才發現翻花繩有各式各樣的做法，能展現出許多不同種的圖案，讓大坂聰志感到驚為天人，就沉迷在翻花繩的世界中。

當發現翻花繩的奧妙之後，大坂聰志翻閱了各式各樣的翻花繩書籍，家中有關翻花繩的藏書多達500本，其中最貴的書籍高達1萬日圓，大坂聰志笑說當時看到書的價格，「腰都軟了」。對於翻花繩，大坂聰志的知識量已經可以稱呼他為「博士」，他曾經在小學規定的自由研究作業中，以翻花繩為題，將各個國家的翻花繩特色做歸納，像是起源於日本的圖案大多會是對稱方式、太平洋島國諾魯則是會將頭髮作為翻花繩的材料等。

雖然接觸翻花繩的時間才兩年左右，但大坂聰志已經自創了超過200種翻花繩圖案，更能熟練地在攝影機前演示，只見他隨手就做出了自創的「新年日出」、能做出動態動作的「野兔」，再次讓現場大人嘖嘖稱奇。而大坂聰志也去年4月獲得國際認證資格，成為史上最年輕的翻花繩指導員，可以在翻花繩的推廣活動或是教室中，演示翻花繩做法給大眾觀賞。

現在大坂聰志不時就會到各地演示翻花繩，或是在教室中進行指導，不少小孩子看見年紀相仿的大坂聰志，做出各式驚人圖案，也不經讚嘆「好想學會翻花繩」。別看大坂聰志年紀輕輕，即使面對眾人包圍的場面，也絲毫不怯場，就連在日媒記者上門採訪時，不但一個人就能應對自如，還流暢的使用敬語打招呼，跟記者交換名片的動作，更流露出與外觀不相符的成熟氣質。

大坂聰志的媽媽透露，在遇上翻花繩後，大坂聰志的性格出現了180度的轉變。先前大坂聰志十分怕生，只要是許多人聚集的場合，常常會哭到連話都說不好。大坂聰志的爸爸偷偷爆料，大坂聰志還在就讀幼稚園的時候，有一次的成果發表會，全部學生都要上台，結果舞台布幕一拉開，就看到有個小孩子在哭，仔細一看才發現「原來是我家的孩子」。

為了讓大坂聰志擁有自信，大坂聰志的媽媽便每天跟他一起寫交換日記，稱讚他做得好的地方，而翻花繩越打越順手，也讓大坂聰志原本容易怯場、怕生的性格出現了改變，在碰上翻花繩後，就能夠獨自站在眾人面前分享他對翻花繩的熱愛，大坂聰志直言，翻花繩改變了他的一生，因為現在會打翻花繩的人越來越少，未來希望能出版上千頁的翻花繩書籍，靠著自身的力量，讓更多人能理解到翻花繩的好。


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