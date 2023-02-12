隋棠豪宅沒人住也被投訴！房仲揭1怪現象：想到毛骨悚然
女星隋棠被鄰居控訴製造噪音，讓人深夜無法入眠，沒想到她發文澄清後，風向整個大逆轉，賣屋給她的房仲陳泰源也出面發聲，表明單純說出真相，不站隊任何一方，透露銷售豪宅時就告知隋棠鄰居屬於噪音高敏感族群，所以她裝潢時加厚地板到近30公分，但也曝光1詭異事件，讓陳泰源現在想起來都覺得毛骨悚然！
記者江芷稜/綜合報導
當這起噪音事件呈現各說各話時，陳泰源10日跳出來說話，為真相補上最後一塊拼圖，證實隋棠所說的為真，強調賣屋過程她一直很有禮貌，也親切跟前租客蔡小姐合照，並釐清時間點，當初樓下這對母女搬入後，跟前租客當了4年鄰居，卻在最後1年才開始投訴，讓人不得其解，只要走路稍快點就會被抗議，所以賣屋時提醒了隋棠注意，裝潢時需要考量隔音設備。
但根據《三立新聞網》報導，陳泰源事後又想起一件事，直呼毛骨悚然，就是租客蔡小姐2021年4月退租後，隋棠尚未入住前，豪宅約有半個月是空屋，只有他偶爾會到屋裡為櫻花澆水、掃地，但沒有製造其他聲響，沒想到管理員卻問他「你前兩天有來？樓下鄰居又聽到有人的聲音」，讓他覺得很詭異，畢竟僅在室內走路沒有跑跳，時間也不長，沒想到對方還是聽得到。
陳泰源想起來覺得有點傻眼，只能判斷是屋內沒有任何家具，導致回音較大，如今豪宅引發爭議，他選擇說出自己知道的真相，認為噪音來源很多元，要交給專業人士判斷，希望隋棠跟樓下鄰居能心平氣和，找出噪音根源，理性處理問題，一起討論解決方法。