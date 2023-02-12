店門又被棄貓怒炸！闆娘見「飼主真情字條」鼻酸：我等你
希望主人和貓咪能順利團聚！中國浙江杭州一間貓咪咖啡廳的店外，被放置一個裝有年幼白貓的寵物後背包，該店老闆娘對此十分氣憤，認為遺棄寵物的人非常不道德，可接著她發現包中放了一張紙條，字裡行間藏著主人的「真情實意」，讓她不禁鼻酸到說不出話。
編輯中心/綜合報導
據陸媒報導，貓咖老闆夫婦17日在店門口看見一隻被放進外出包的貓咪，兩人當下非常氣憤，可苦於店外沒裝監視錄影器，難以找到棄貓者本人，不過走近時發現包上留有一張字條，貓主人表示「很抱歉用了這種方式，因本人檢查出腫瘤晚期，所以不得已著急為牠找新主人。小貓三針疫苗都打了，可以檢查抗體。自知這種做法很不負責，實在是無奈之舉。希望可以留牠在店內打工，如果我還活著下個月，希望可以有機會來看望牠，對不起，添麻煩了」。
老闆娘讀完一陣鼻酸，雖收到棄貓讓她無奈，但仍是依照字條要求將貓留下，並時常拍攝小貓影片上傳網路，藉此向飼主回報牠的近況，也喊話「小貓很健康今天在店裡吃了很多，我不知道牠和店裡其他貓咪相處的會不會和睦。但是我想牠應該很想在下個月見到你吧。我给這條視頻花了點錢。我希望你能看見，下個月來看牠，悄悄的也好」。
網友回覆「臨時工三個字，承載了貓咪和所有人對主人的祝福以及等待」、「那天晚上，他（她）是不是抱了等等好久，然後囑咐等等要乖乖的不要認生」、「我記得有個人說的，她看不到自己的路了，但她想給牠找一條生路」、「我已經哭的不能自己，我要是有那麼一天我的貓孩子們怎麼辦」。 （編輯：李惠婷）