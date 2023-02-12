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韋汝見毛孩屁股懸掛一條白線　「徒手拉蟲」內心留陰影

▲韋汝見毛孩屁股留異物，竟徒手拉蟲。（圖／韋汝臉書）
▲韋汝見毛孩屁股留異物，竟徒手拉蟲。（圖／韋汝臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

節目《健康2.0》本集談論「毛孩初老」，邀請到獸醫師、犬類行為專家等來賓，分享自己家中毛小孩的故事，主持人韋汝本身也養了4歲英國短毛貓「斑斑」，她透露因為斑斑會玩類似「拋接」的遊戲，只要將玩具一丟出去，斑斑就會追著叼回來，讓她不禁笑稱：「很像是狗的貓。」更驚人的是，韋汝有一次看到「斑斑」屁股懸掛著一條白蟲，嚇得她趕緊將牠送醫。 

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談到如何辨別初老症狀，主持人江坤俊於節目中表示，症狀可從外貌不同、走路不穩、個性突然變兇等各方面進行分析，檢查毛小孩變成毛老孩時，會需要哪些方面的特殊照顧。中山醫院家醫科醫師陳欣湄也回憶道，5歲大的異國短毛貓「嘎嘎」，因為年紀已算熟齡，加上本身有眼睛缺陷，常常因為走路不穩而刮到牆壁等，這種犯錯行為就會受到責罵，導致嘎嘎不僅焦慮到大掉毛，更患有嚴重皮膚病。 

▲主持人江坤俊（左）與韋汝談論毛孩初老症狀。（圖／TVBS提供）
▲主持人江坤俊（左）與韋汝談論毛孩初老症狀。（圖／TVBS提供）
除了初老症狀之外，毛孩的健康問題則是韋汝最為關心的，她回憶起剛帶斑斑回家時，不僅一開始吃飼料都會吐，身材更日漸消瘦，獸醫師看了認為斑斑只是不適應環境，沒想到有一天韋汝看到斑斑屁股懸掛著一條白線，當她徒手拉出後，才發現是貓蛔蟲感染，嚇得她趕緊送醫，有了這陰影後，韋汝現在也會定期驅蟲，防止再有類似慘況發生。 

▲韋汝最關心毛孩的健康問題。（圖／韋汝臉書）
▲韋汝最關心毛孩的健康問題。（圖／韋汝臉書）

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