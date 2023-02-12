20歲正妹「5分鐘吃完208碗麵」 奪日本大胃王亞軍
「台灣大胃王」小慧於昨（11）在日本岩手縣花卷市，參加第65屆「元祖一口麵全日本大賽」，於個人賽女子組中獲得亞軍成績。
記者侯家瑜/綜合報導
「一口麵」是一項看5分鐘內能吃多少碗蕎麥麵的比賽（一碗約10克）， 賽制分成小學生組、團體組與個人組，這次在團體組中岩手電視台主播也組隊參賽，而小慧則是在個人組的30名參賽選手中，以5分鐘吃下總計208碗的成績，獲得了女子組第2名，也獲得大會頒發的特別獎「技能賞」，小慧表示：「很開心能得到這個獎項，比賽過程真的很緊張，吃得時候腦袋一片空白，覺得自己速度不夠快，節奏沒有抓得很好，比賽只有5分鐘，所以一分一秒都很重要。」
大會歷年來最高紀錄為5分鐘258碗，這次拿下第一名的岩渕恭史則吃下228碗，第一次參賽「一口麵」，小慧也分享：「昨天第一次體驗一口麵，經驗累積還不夠，剛剛看到第一名吃得很穩，動作簡潔有力，讓我印象很深刻，是可以學習的對象。」「一口麵」源自盛岡市及花卷市兩大地區，吃的時候會有店員在旁服務，每吃完一口，隨即倒入新的一口，如果吃飽了就要趕快把碗蓋蓋上，否則新的一口會源源不絕地遞上，是一項很有趣的飲食文化體驗
再過幾天就滿21歲的大胃王YouTuber「小慧就愛吃」，從來沒有去過日本的她，第一次到日本就是比賽，坦言心情既開心又緊張，小慧在18歲的時候第一次參加店家舉辦的挑戰，在12分鐘吃下80顆水餃後，意外發現自己有大胃王天賦，便開始參加各式比賽，進而開啟自己的大胃王生涯。