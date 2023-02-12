NBA／為何當初離開籃網？Harden：事情沒像預期那樣發生

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在談及此事時，Harden有些欲言又止：「我不是無緣無故要求離隊的——休斯頓是一個非常棒的地方——雖然當時我們沒有機會贏得冠軍，但我過得很開心。因此，我之所以會離開我的家人和我在那裡與球隊一同創造的東西來到布魯克林，不是毫無緣故的。」但為什麼只經過一年半的時間就離開？他並沒有講明，只表示對於球隊在交易中得到的回報感到開心。
總結了他與Durant和Irving在一起合作的那段時間，Harden坦言「我們只一起打了不到20場比賽，這讓人沮喪，不過事實就是如此。我希望現在每個人都能在一個好地方繼續打球，繼續前進。」
Harden坦言籃網當時做了很多事來試圖留下他，但有很多他不願意多說的內部事情，讓他堅決希望離開，「把時間快進到現在，我看起來不像個瘋子、我看起來不像那些媒體試圖形容我是的那些人。 我知道當時發生了什麼，而我不想參與那些事。我想打籃球，並享受其中的樂趣。」
「我離開休斯頓的舒適區，並來到這裡與KD和Kyrie一起打球，但事情並沒有像我希望的那樣發生，也沒有像球隊希望的那樣發生。」回首過往，Harden說道，「所以，我必須要為我的家庭和事業做出決定，這就是為什麼之後發生了那些事。」