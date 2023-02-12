隋棠鄰居喊「小蝦米對抗大鯨魚」！律師：名人其實很脆弱
藝人隋棠近日與樓下鄰居因噪音問題爆出「惡鄰居」風波，鄰居先前更發出聲明，透露目前的處境根本就是「小蝦米對抗大鯨魚」，而自稱「賣屋給隋棠」的資深房仲陳泰源近日也發文還原交易真相，引起熱議。對此，知名律師林智群也感嘆：「名人其實很脆弱」。
娛樂中心／綜合報導
律師林智群昨（11）日在臉書發文，引述房仲陳泰源的發文：「隋棠並沒有因為我是要賺她錢的底層房仲，而對我有任何頤指氣使或高傲的態度；相反的，她可能還怕我到處講她壞話，所以不時都會對我微點頭加微笑，甚至帶看時，租客蔡小姐要求合照，隋棠也是展現親和力、大器說OK。」對此，林智群認為名人雖然享有媒體鎂光燈跟聲量，但其實他們很脆弱，「你以為他們是大鯨魚，其實他們是大蝦米」。
林智群接著說，藝人們每天競競業業，民眾或工作人員看到他們要求拍照，也不好拒絕，「就算是疲倦，也不能表現出來，如果拒絕，或講話大聲一點，人家會說那個藝人就是難搞、大牌，網路時代，你怎麼知道人家會怎麼黑你？誰是大鯨魚，很難講，你越有名，就越脆弱。」貼文一出，也釣出房仲陳泰源回應：「很開心被林律師點名，也謝謝您的中肯點評！」對此，他也親自回覆：「感謝你的仗義直言」。（編輯：郭佩蓉）