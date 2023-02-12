6821家企業響應綠色辦公　去年減排30萬噸二氧化碳

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根據統計，綠色辦公下，111年節省3.3億度電，相當於7.8萬戶家庭1年的用電量、15.3萬噸水，相當於54萬人1天的生活用水量、3萬4千公噸汽油，共減少約30萬噸二氧化碳排放，相當於775座大安森林公園1年的碳吸收量，現更有31家標竿企業宣示推動綠色辦公，引領綠色辦公轉型風潮。
環保署副署長沈志修表示，上班族除了睡眠，每日花最多時間在辦公室裡活動，因此，綠色辦公為淨零綠生活推動工作重要里程碑，初期以響應方式落實「節省能資源」、「源頭減量」、「綠色採購」、「環境綠美化」和「宣導倡議」5大指標35項綠色辦公措施，後續制定綠色辦公參考手冊，彙編示範案例供各界參考。
沈志修也說，未來更將訂定辦公場所環保標章規格標準，完備綠色辦公相關驗證規範，並接軌國際，以引導國內辦公場所改變既往辦公行為，以大帶小，創造綠色友善辦公環境。
「從辦公室開始做環保其實很簡單！」沈志修鼓勵，企業從選購有綠色標章的節能省水設備、採用以租代購服務、減少提供一次性餐具、杯具等環保措施做起，引導同仁不知不覺中養成環保生活習慣。
沈志修更分享，環保署與民間公民電廠合作，環保署大樓頂樓設置太陽光電板後，能年發14.8萬度電力，是一年用電的14%，他提醒，只要辦公空間擁有40坪以上、日照2小時的屋頂就可以參與，環保署已設有平台協助媒合。