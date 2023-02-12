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黃國倫控妻「不會生小孩」寇乃馨哭了！小S驚：立刻離婚

▲黃國倫曾對寇乃馨說：「妳又不會生小孩，不會開車、不會做菜！」讓寇乃馨聽完當場爆哭。（圖／翻攝自寇乃馨臉書）
▲黃國倫曾對寇乃馨說：「妳又不會生小孩，不會開車、不會做菜！」讓寇乃馨聽完當場爆哭。（圖／翻攝自寇乃馨臉書）

娛樂中心／綜合報導

藝人黃國倫與寇乃馨結婚14年，夫妻倆鶼鰈情深，即便兩人膝下無子，夫妻之間的好感情仍是有目共睹。不過，夫妻檔近日在節目上卻透露最近因為「收納問題」爭執不休，黃國倫甚至對寇乃馨說：「妳說都為我做牛做馬，但妳又不會生小孩，不會開車、不會做菜！」讓寇乃馨聽完當場爆哭，小S則驚呼：「你們要不要現在立刻離婚」。

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▲黃國倫（右）、寇乃馨（左）日前在小S（中）的節目《小姐不熙娣》談到兩人爭吵的原因。（圖／翻攝自黃國倫臉書）
▲黃國倫（右）、寇乃馨（左）日前在小S（中）的節目《小姐不熙娣》談到兩人爭吵的原因。（圖／翻攝自黃國倫臉書）
黃國倫、寇乃馨日前上節目《小姐不熙娣》談到「老公的求生慾要多高？國倫老師教你高EQ生存法則」時，表示最近兩人因為「收納問題」起爭執，差點鬧離婚。寇乃馨近日看到黃國倫的帽子、鞋子太多，便買了許多收納櫃來整理家中的物品，但收納櫃多到連客廳沙發都被移走，只剩兩張餐桌椅，黃國倫認為她有些走火入魔，寇乃馨則認為這是為了家裡好，「他都是屬於一種藝術家型的亂丟，餐桌、沙發和地上，沒有地方走路啊」。

兩人意見不合便吵了起來，寇乃馨突然難過地控訴黃國倫：「他說妳又不會生小孩，妳也不會開車、也不會做菜。」讓小S聽完當場嚇呆，摀著嘴巴喊：「我覺得你們要不要現在立刻離婚？我頭有點痛、有點受夠了。」不過，黃國倫也馬上解釋自己並非針對生小孩的事，他舉例像是小S是三個小孩的媽媽，那這樣不就比寇乃馨還要辛苦？

▲黃國倫曾對寇乃馨說：「妳又不會生小孩」，讓她當場爆哭。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）
▲黃國倫曾對寇乃馨說：「妳又不會生小孩」，讓她當場爆哭。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）
最後，寇乃馨也說自己不愛慕虛榮、不追求名利，跟著黃國倫同甘共苦了14年，「我就突然飆淚，我說黃國倫，像一個女人就算不會做菜、不會生小孩，可是可以幫男人打天下，我覺得秦始皇跟漢高祖都想娶我！」讓小S笑回：「我的媽呀，太會吵架了吧！」讓全場笑翻。（編輯：郭佩蓉）


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