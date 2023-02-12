阿根廷稱萬名俄孕婦入境！疑藉「生育旅遊」為入籍鋪路
俄羅斯自去年2月入侵烏克蘭以來，接連迎來西方國家聯手制裁與總統蒲亭下達動員令。根據外媒報導，有許多俄國孕婦自去年起藉「旅行」名義入境阿根廷生子，再為自己取得該國護照鋪路。對此阿根廷移民局也表示展開調查，將嚴格取締從中獲取暴利的旅遊業者。
國際中心楊智傑／綜合報導
《衛報》與英國廣播公司（BBC）報導指出，上週四其中一班飛抵布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的班機上，有33名乘客是俄羅斯籍的孕婦，其中平均懷孕32至34週，甚至有幾位起初未能通過海關檢查，但最終仍獲准入境；阿根廷移民局長卡利格納諾（Florencia Carignano）指出，過去一整年約有1.05萬名俄羅斯孕婦抵達，其中有5800人更是分娩前3個月急著入境。
報導引述當地傳媒，指出在上週四的班機中有3人因為證件問題被拘留，他們聲稱自己是來阿根廷旅遊，但經查問後才承認是希望誕下嬰兒，讓孩子取得阿根廷公民身份。移民局發言人強調，「他們沒有被逮捕，只是在協商將他們送回出發點」，而統計數據指出，約有7千名婦女在生產後離境，交由當地律師幫忙孩子申請阿根廷國籍，之後再幫父母入籍。
阿根廷移民局表示，這些婦女懷孕至少30周以上，考量到其獨自旅行，身上的錢不多，也沒有回程機票，當局將會這些自稱是「觀光客」的婦女們返回俄國；受俄籍孕婦委託的律師盧比勒（Christian Rubilar）則表示，委託人懷孕32周，來到阿根廷是「逃避戰爭」。
報導指出俄羅斯遭西方國家抵制下，孕婦至海外生產的「生育旅遊」並非第一樁，由於俄羅斯入境阿根廷免簽證，因此當地也成為俄國人想讓孩子獲得第二國籍的熱門地點，包含阿根廷公民多項權利、較優良的醫療服務等都是吸引孕婦至海外生產的原因。