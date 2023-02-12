《本日公休》最新預告曝！雙男神、百萬網紅驚喜演出

親情電影《本日公休》由吳念真、吳明憲監製、導演傅天余自編自導，金馬影后陸小芬攜手傅孟柏、施名帥、陳庭妮、方志友主演。最新正式預告與海報釋出，首次揭露雙男神陳柏霖、林柏宏、百萬網紅阿翰、千千、金馬獎最佳新演員胡智強一同參與演出，超強黃金卡司令人期待。
記者黃雅琪/綜合報導
邁入花甲之年的影后陸小芬，暌違二十多年復出大銀幕，透露息影的這幾年仍保持運動習慣維持好體態，為了詮釋理髮阿姨「阿蕊」，演出前盡量不運動、多吃澱粉，在片中身穿花上衣、一頭捲捲髮、戴起老花眼鏡、穿著拖鞋，在自家理髮廳幫客人剪髮演活「台灣歐巴桑」。正式預告裡她自豪的說：「讓我剪頭髮，就像吃到嗎啡一樣會上癮！」陸小芬從小孩剪到白髮蒼蒼老客人，面對兒女的質疑仍堅守著信念：「人與人之間，難道一定要有什麼關係才能夠關心嗎？」
片中飾演3位兒女的施名帥、陳庭妮、方志友也以新造型亮相，大兒子施名帥化身魯蛇哥哥阿男，想要靠投資賺大錢，總是被理髮廳的媽媽抓來當實驗品，測試燙髮的新藥水，戴上一頭捲捲頭假髮的施名帥自嘲：「我髮型就跟阿蕊種的植物一樣，也跟狗很像。」二女兒陳庭妮飾演北漂打拼的藝人造型師阿欣，陳庭妮分享平常就會觀察身邊的造型師：「你會知道順序、怎麼調頭髮，有人神合一的感覺，角色跟我是完全重疊的！」小女兒方志友為電影染成粉紅色頭髮，與媽媽陸小芬一起特訓剪髮功夫：「很喜歡這個劇本，因為是導演自己家裡故事的投射，喜歡很生活感的東西。」