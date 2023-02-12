王心恬砸百萬開香氛店 求饒原子少年「以前欺負師弟」
凱渥名模王心恬創立香氛品牌4年，砸百萬進駐西門町百貨專櫃，今（12）日師弟FEniX成員夏浦洋、陳峻廷擔任一日店長，王心恬笑說：「我以前都欺負浦洋，很怕他的粉絲會去網路上搜出影片。」夏浦洋趕緊幫師姊緩頰，笑說在YouTube頻道「姊姊TMD」當吉祥物時很受照顧。
記者羅凌筠/台北報導
王心恬是香氛控，最多收藏上百瓶，自創品牌期間受疫情延宕，拖到2月才終於在西門町開設實體店面，她說：「我從2月1日開幕就小失眠，到今天記者會大失眠，可是很開心他們（原子少年）的粉絲支持活動。」她笑說現在還不敢看報表，「開了門市之後過1個月再看，不然壓力太大。」
聊到情人節怎麼過？王心恬獻給工作：「做了香氛品牌，節慶是最大檔期，現在還有門市，也許那天要支援電商。」和另一半不會在當天過節，而好朋友姚元浩有給予她創業鼓勵嗎？她笑說：「好朋友都有關心，你說的那位不在台灣，出國滑雪了，超過分。」
夏浦洋透露自己在專輯上面下很多功夫，情人節要與FEniX排練，沒有時間分給女友嗎？陳峻廷救火：「我們都一大早出門練舞，中午團內吃飯，吃完飯再練舞，練舞完再開會，然後就回家。」記者問夏浦洋：「家裡有人等你嗎？」夏浦洋說：「爸媽每天坐在客廳等我回家。」