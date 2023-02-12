林姿佑看不慣年輕媽媽一舉 吳宗憲爆Sandy當老公工具人
中天綜合台節目《小明星大跟班》明（13）日晚上10點播出「一點小事情就討拍？想當年我們當媽的才辛苦！」其中藝人林姿佑表示最不能忍受年輕媽媽手不能提肩、不能扛，讓吳宗憲有感，趁機爆料大女兒Sandy（吳姍儒）。
記者侯家瑜/綜合報導
林姿佑很重視小孩的飲食習慣，「現在很多年輕人懷孕都不忌口，跟她們講多吃一點有營養的，因為小孩要吃，但她們都覺得媽媽沒吃飽，小孩幹嘛管？」但在場的年輕媽媽楊千霈，反倒抱怨自己替孩子規劃的飲食習慣，時常因長輩太疼孫子而打亂，「小孩都已經感冒在咳了，還每天都帶去吃冰淇淋，你問他們為什麼？他們就說因為看到孫女的笑容很滿足。」而年輕媽媽還有一行為讓林姿佑很看不慣：「我最不能忍受的是現在的媽媽，手不能提肩、不能扛，譬如懷孕就坐著說我不能彎腰，老公就要蹲下來幫她穿襪子。」吳宗憲聽完也忍不住爆料：「Sandy！我就當場看到了，老公直接變工具人。」
藝人布蘭妮與女兒王思佳常因育兒觀念不同起爭執，她說：「我女兒坐月子都穿短袖吹冷氣，也不給女兒穿衣服，說女兒怕熱會起疹子，所以都只給她裸上身穿尿布而已，我每次去她那邊都講到掉眼淚，為了這件事，我們吵了好幾個月，後來我有一陣子都沒去看她。」而王思佳在懷孕時搬家，也讓布蘭妮很擔心，「我跟她說我很怕動到胎神和胎氣，妳讓我安心，我回去才睡得著，但她居然跟我說『都什麼年代了，妳想太多』！」
而布蘭妮也分享自己的教育方式，「我不會讓我小孩為所欲為，像思佳以前動不動就說要去外面跟同學讀書，我說妳是孤兒嗎？不能在家讀書嗎？狐群狗黨湊在一起能幹得出什麼事？妳媽媽年輕的時候什麼事都做過，所以妳要幹嘛，媽媽都知道，我還故意把她衣服拿不同套，她很愛面子就不出去了。」主持人吳宗憲則好奇：「那像思佳跟人家吵這麼兇，妳會講她嗎？」布蘭妮笑答：「我也加入戰場。」但她還是提醒身教的重要性：「父母不要因為你的一時疏忽，給小孩造成一輩子的遺憾，我就曾經看過一個媽媽在玩手機、小孩在吃貢丸，那小孩腳一蹬，竹籤插到嘴巴裡，血用噴的。」