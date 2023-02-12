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被吳宗憲點名要離開公司　綠茶為「酒醉後鬧事」落淚道歉

▲綠茶為酒醉後鬧事落淚道歉。（圖／衛視中文台提供）
▲綠茶為酒醉後鬧事落淚道歉。（圖／衛視中文台提供）

記者侯家瑜/綜合報導

衛視中文台節目《一袋女王》日前錄影邀請Vicky、黃小柔、陳志強及綠茶（林埈永），分享親眼目睹酒後超失控事件。其中才被老闆吳宗憲警告的綠茶，被好友們一一點出酒醉後鬧事行徑，他也不禁落淚道歉。

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▲《一袋女王》邀請明星分享酒後荒唐事件，左起為陳志強、黃小柔、曾國城、JR、巴鈺、綠茶和Vicky。（圖／衛視中文台提供）
▲《一袋女王》邀請明星分享酒後荒唐事件，左起為陳志強、黃小柔、曾國城、JR、巴鈺、綠茶和Vicky。（圖／衛視中文台提供）
陳志強說好友綠茶真的是喝醉誤事的代表，前陣子大家一起去泰國玩，綠茶醉到失聯還錯過原本回台的班機，多花1萬5機票錢才能回來。不只如此，李維維幫綠茶爭取到電影試鏡，沒想到他又喝醉錯過試鏡機會，好在陳志強幫忙將拍好的試鏡帶寄給劇組，劇組也認為他演得很好，想跟他定拍攝時間，結果綠茶卻因為世足賽韓國贏球太開心，喝到爛醉手機弄丟，也錯過電影演出機會。

黃小柔則說綠茶除了喝酒誤事，喝醉後還會性格轉變，「有次跟庹宗康、屈中恆等一群熟識的好友聚會，也邀請了綠茶參加，綠茶只要喝醉就會男女有別，對女生嘴巴特別甜，但對男生就完全相反。」而酒過三巡後，綠茶開始猛誇黃小柔，黃小柔馬上就知道他已經醉了，庹宗康這時也看不下去，拍了綠茶肩膀後對他說：「幹什麼東西！叫車了啦！」沒想到平常超有禮貌的綠茶，竟撥開庹宗康的手，還指著庹宗康嗆說：「小康！你說什麼我就要做什麼嗎！」讓所有在場的人傻眼之際，沒想到下一秒綠茶突然驚醒，一邊對庹宗康道歉，一邊對他行韓國的跪拜大禮，並在同行朋友的幫忙下離開，才化解危機。

綠茶聽完黃小柔的爆料，當天喝到斷片的綠茶才終於知道真相，讓他嚇到當場跪下大喊：「真的假的！我真的有這樣講？」錄影現場整集下來，綠茶感受到大家的語重心長與勸誡，最後哽咽地說感謝藝人好友都很疼他，自己也只是想逗大家開心，還說大家說的每一句，自己都會記在心裡，他邊道歉、邊流下男兒淚說：「我不會再這樣子了！」曾國城還上前給他一個大大擁抱，勸告他以後喝酒要量力而為。

事實上，綠茶現為吳宗憲旗下公司藝人，吳宗憲日前受訪時，突脫口要將綠茶逐出公司，原因僅說因為他和自己的獨子鹿希派玩在一起，更放話要邀請歌手李唯楓當接班人，雖然此事尚未定案，不過當時就能觀察到，吳宗憲口氣並不是開玩笑，被問到是否真的生氣，他也說：「沒有感覺到我氣到發抖嗎？」讓記者們趕緊轉移話題。

▲鹿希派爆談姊弟戀，吳宗憲氣到發抖。（圖／記者陳思誼攝）
▲吳宗憲（左）日前與兒子鹿希派（右）出席節目開棚。（圖／記者陳思誼攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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