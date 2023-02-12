《鬼家人》笑死哭死「7大精彩亮點」！導演4招玩壞許光漢
動作喜劇電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，由最會拍攝商業片的導演程偉豪執導，集結兩大男神許光漢、林柏宏、最正警花王淨擔綱主演，同時找來實力派資深影星蔡振南、庹宗華、王滿嬌、馬念先合力演出。劇情描述：許光漢飾演的恐同男警吳明翰，意外與林柏宏飾演「死掉的Gay」毛毛冥婚，為了完成毛毛的遺願讓他得以投胎重生，一人一鬼就此展開查緝害死毛毛凶手的旅程。
記者黃雅琪/專題報導
《NOWnews今日新聞》整理出電影《關於我和鬼變成家人的那件事》「7大必看亮點」，以下內容有「微雷」成分，還沒看過電影的觀眾可以自行斟酌，早已欣賞完電影的影迷也歡迎再次回味片中賣點。
在《關於我和鬼變成家人的那件事》片中，來自世界各國的「許太太」可以親眼目睹「崩壞版許光漢」，不同於《想見你》裡頭的暖男人設，在本片可以看見更貼近許光漢本人個性的部分。許光漢飾演恐同男警吳明翰，無時無刻都會脫口一句髒話語助詞，站在觀眾的角度並不會覺得不舒服，反而成為更貼近角色的一種助力、一股台灣味！當然單身男性總會有生理需求的時候，看成人影片DIY 自己來弄得滿桌子衛生紙，還被林柏宏嫌棄到不行的片段真實感強烈；許光漢為戲犧牲色相全裸洗澡和跳〈舞孃〉的畫面，也令觀眾看得非常過癮狂喊「屁股好結實！」同時讓人看見許光漢的「另一面」以及不受限的戲路。
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自認「舞癡」也從沒去過同志夜店的林柏宏，片中飾演「死掉的Gay」毛毛個性熱情奔放，在拍攝一場與許光漢到同志夜店查案的戲，林柏宏特別喝了2杯梅酒才敢上陣演出，因為他必須在舞池中與其他穿著火辣的同志朋友熱舞，為此他也獻出銀幕舞蹈處女秀，在電影裡解放自我大跳蔡依林〈愛無赦〉，又是扭動身體、甩衣服，觀眾可以看到林柏宏露出難得的靦腆害羞模樣，一睹他「突破人生恥度」的精彩畫面。
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本片其實已經集結「黃金卡司」共同參演，萬萬沒想到客串演員還找來劉冠廷、炎亞綸！劉冠廷在裡頭演出正在開罰單的交通警察，卻撞見被附身的許光漢全裸在馬路上唱跳〈舞孃〉、跳鋼管舞，兩人對戲的部分笑料滿分，特別是林柏宏離開許光漢身體後那幕尷尬樣，全場笑翻！而最近常常客串演電影的炎亞綸，作為片中林柏宏生前的男友，詮釋經典渣男角色唯妙唯肖，也是逆轉劇情的關鍵。
不同於《紅衣小女孩》的驚悚恐怖，程偉豪導演將《關於我和鬼變成家人的那件事》打造成喜劇鬼片，融合同志婚姻、冥婚題材發展出「人鬼戀」，以許光漢飾演的恐同男警吳明翰為出發點，帶出部分直男歧視同志的原因，可能來自於「無知」進而衍生成「恐懼」；而許光漢也在片中透過理解、同理和換位思考，來認識與自己不同的性向。
觀眾看電影向來都是希望娛樂為主，如果劇情充滿著「說教」就會使人乏味。本片以林柏宏飾演「死掉的Gay」毛毛生前習性，用幽默輕鬆的方式帶入使用環保杯、餐具、吸管的好習慣，如果許光漢用錯林柏宏就會「變身」嚇他，有點中二的劇情非常幽默！林柏宏片中領養的狗狗「小毛」演技精湛，也倡導「領養代替購買」的正確觀念，不過是用可愛的方式帶入。另外，王淨飾演的警花角色，經常因為外在條件出色而遭受男性同事議論紛紛，在在凸顯職場上的性別歧視有多嚴重。
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《關於我和鬼變成家人的那件事》裡頭最大的哭點莫過於「親情」，片中飾演林柏宏阿嬤的王滿嬌，心疼孫子意外死亡想替他完成遺願進而促成一樁冥婚，在婚宴上看著孫子兒時的照片落淚，立刻讓上一秒還在「哈哈笑死」的觀眾，下一秒瞬間淚崩，突如其來的催淚彈殺傷力超強；演出林柏宏父親的庹宗華，代表著台灣傳統父親的大男人個性，「嘴硬心軟」是標準配備，明明默默替兒子做了很多事，卻硬要裝作「不認同」同婚，最終大反轉也是哭點滿滿。
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《關於我和鬼變成家人的那件事》電影主題曲〈親愛的對象〉，特別邀請天后蔡依林親自譜曲、演唱，並由《當男人戀愛時》導演殷振豪執導MV，劇情宛如電影前傳，細膩刻劃林柏宏與阿嬤王滿嬌片中的親密祖孫情，暢聊「出櫃」過程的擔心害怕到被家人認同，蔡依林也有客串演出DJ角色，成為化解誤會的關鍵人物。《關於我和鬼變成家人的那件事》全台熱映中。
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