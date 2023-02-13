印度阿薩姆省掃蕩童婚　部分婦女不領情

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沙爾馬於2月9日在推特發文，稱已經逮捕2666名迎娶女童男子或居中引介者，許多網友讚賞他「破除社會惡習」。
但「今日印度報」（India Today）今天報導，阿薩姆省一名才嫁到東部一座小村莊不到3個月的女子，最近因擔心坐牢而選擇結束自己的生命。
本月稍早，一名陷入熱戀的17歲女子，因父母決定解除婚約而尋短。
另外有一名23歲女子，因丈夫和父親被逮捕而大鬧警察局。警方之所以逮捕她的父親和丈夫，是因為資料顯示她出嫁時還未成年，但她堅稱表示當時已19歲。
根據印度NDTV電視台報導，百餘名婦女2月4日聚集在阿薩姆省杜布里縣（Dhubri）警察局前抗議，遭警方持棍棒驅離。抗議者不只是男方的家人，也有女方的家人。
55歲女子在抗議現場說，她的兒子因娶未成年女子被逮捕，丈夫則因同意婚事也被逮捕，自己沒有工作，誰來養家？另一名女婿被逮捕的中年婦女也說，她的女兒17歲出嫁，現有5個月身孕，如今丈夫被抓，誰來照顧。
印度「禁止童婚法」（Prohibition of Child Marriage Act）規定，男女最低合法結婚年齡分別為21歲及18歲，但在一些偏鄉，違反情況還是十分普遍。
根據2019年至2021年家庭衛生普查報告顯示，全印度童婚率為23.3%，阿薩姆省多座縣城甚至超過40%，有15%的女子還不到18歲就已經成為母親。
童婚問題除影響女童身心發展及教育機會之外，也帶來高產婦死亡率與嬰兒死亡率。
聯合國一份報告稱，在未達適婚年齡就被迫成婚者多為女性，原因是家境貧窮，父親希望早一點把女兒嫁出去，減輕家計負擔，而更深層的原因還包括教育水準、父權社會以及性別歧視。
阿薩姆省警方表示，掃蕩名單上有8000多人，娶14歲以上未成年女子者可以交保，而娶14歲以下者不得交保，必須嚴格執法才能改變社會風氣。（編輯：張芷瑄）1120212
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