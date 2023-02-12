罕見受訪！瓦格納傭兵團首腦：俄軍2年後才能佔領烏東
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人日前罕見受訪，指出俄羅斯若想全面控制烏克蘭東部的頓巴斯（Donbas）地區，至少要花上1年半至2年時間，若想佔領第聶伯河（Dnipro River）以東更多地區則得耗時3年；同時也稱佔領這兩個地區將會是接下來俄軍的主要目標。
國際中心楊智傑／綜合報導
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團持續在俄國對烏克蘭發起的戰爭中幫助俄軍，身為俄國總統蒲亭密友，創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）日前罕見接受俄羅斯軍事記者佩戈夫（Semyon Pegov）專訪，過程中他提到蒲亭去年就打算完全控制頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）地區，無奈多數國家聯手譴責其手段違法。
普里格津表示，自己並無政治野心，並強調自己並不代表俄國軍方，但他也在受訪期間公開透露對戰爭的看法。普里格津認為，若俄羅斯想進一步兵臨聶伯河流域，那麼大約需要花上3年時間，因為聶伯河由北朝南將烏克蘭國土一分為二，目前烏東戰事前線巴赫姆特（Bakhmut）仍受烏軍激烈抵抗，俄羅斯仍不能完全佔領。
英媒《衛報》分析指出，普里格津這番話是在暗示俄羅斯準備在烏進行長期作戰。
目前該集團共有約5萬名軍事人員部署在烏克蘭戰區，其中包括4萬名自俄羅斯監獄招募的志願兵。美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）上個月指控，該組織犯下戰爭罪和侵犯人權，並於將瓦格納集團正式認定為跨國犯罪組織。
對此，普里格津嚴正否認，並要求華盛頓撤銷對該組織的錯誤控訴，在採訪中也否認「將囚犯當砲灰」的說法，表示瓦格納已停止招募囚犯，並稱囚犯的傷亡比例「與其他志願兵大致相同」。