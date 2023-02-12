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HBL／兩大鋒線條件誘人　高苑主帥：盼他們敢於去做動作

▲高苑工商郭俊言。（圖／名衍行銷提供）
▲高苑工商郭俊言。（圖／名衍行銷提供）

記者黃建霖/新北報導

高苑工商今(12)日在HBL八強階段首戰以75:84不敵南山高中，球隊兩大主將謝侄豈和郭俊言合計得到45分18籃板，而談到他們未來的發展，高苑教練梁有勝也分享了一些看法。

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在現在籃球中，對於鋒線的身體身高、敏捷度和身體素質的要求越來越高，不少球員也在國、高中就面臨了未來轉型的問題。如今國內兩職籃正如火如荼的發展，對於優質前鋒的需求量也不斷增加。

謝侄豈和郭俊言都是高苑從一年級就開始給機會培養的新星，前者目前188公分，今年在球場上的位置偏2-3號；後者200公分，在場上主要打4-5號。不過梁有勝希望他們不要侷限於場上定位，而是盡可能的去拓展自己的可能性。

「我首先希望他們不要害怕犯錯，也很少用責罵的方式去糾正他們，希望給他們向上成長的信心。」梁有勝表示，他認為現階段球員打底基本功很重要的一件事是：要敢於去做動作，特別是這種未來可能要往更高層級比賽轉型的鋒線球員更是如此。

謝侄豈在高一就開始就參與高苑的球權處理，今年球隊缺乏好的控衛，因此他有時候也要兼組織的工作，這場比賽他拿到18分12籃板5助攻5抄截。而具備一定外線能力的郭俊言，則是斬獲27分6籃板。

對於條件誘人的郭俊言，梁有勝表示不擔心他的靈活性和投射，但在運球上可以繼續加強，這樣在場上會更有主宰力。「我覺得俊言有能力去成為更全面的球員，而不僅僅是3D，這也是我對他的期許。

當然，更加全面也意味著樣樣技術都要精通熟練，但在有戰績壓力的高中名門球隊中，可能不會有這麼多機會？梁有勝直言會盡可能的去取得一個平衡，自己身為教練還是希望能以他們的未來做最好的規劃。

▲高苑工商謝侄豈。（圖／名衍行銷提供）
▲高苑工商謝侄豈。（圖／名衍行銷提供）

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