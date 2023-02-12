HBL／兩大鋒線條件誘人　高苑主帥：盼他們敢於去做動作

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謝侄豈和郭俊言都是高苑從一年級就開始給機會培養的新星，前者目前188公分，今年在球場上的位置偏2-3號；後者200公分，在場上主要打4-5號。不過梁有勝希望他們不要侷限於場上定位，而是盡可能的去拓展自己的可能性。
「我首先希望他們不要害怕犯錯，也很少用責罵的方式去糾正他們，希望給他們向上成長的信心。」梁有勝表示，他認為現階段球員打底基本功很重要的一件事是：要敢於去做動作，特別是這種未來可能要往更高層級比賽轉型的鋒線球員更是如此。
謝侄豈在高一就開始就參與高苑的球權處理，今年球隊缺乏好的控衛，因此他有時候也要兼組織的工作，這場比賽他拿到18分12籃板5助攻5抄截。而具備一定外線能力的郭俊言，則是斬獲27分6籃板。
對於條件誘人的郭俊言，梁有勝表示不擔心他的靈活性和投射，但在運球上可以繼續加強，這樣在場上會更有主宰力。「我覺得俊言有能力去成為更全面的球員，而不僅僅是3D，這也是我對他的期許。
當然，更加全面也意味著樣樣技術都要精通熟練，但在有戰績壓力的高中名門球隊中，可能不會有這麼多機會？梁有勝直言會盡可能的去取得一個平衡，自己身為教練還是希望能以他們的未來做最好的規劃。