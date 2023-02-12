崔振赫獻唱《情非得已》祝粉絲情人節快樂！親曝女友條件

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至於情人節就快到了，崔振赫被問來台灣和「崔太太」們見面，心情怎麼樣？他也回應：「心情很好！」並且祝粉絲們情人節快樂，但他也坦言，自己不怎麼過情人節，因為他都是一個人。不過他認為情人節就是一個商人的噱頭，因為想賺錢而創造出來的節日，所以他沒有把情人節當作一個太重要的日子。直到昨天先受訪時，才發現原來在台灣有很多朋友們會將情人節視為很重要的一天，因此他也再次祝福粉絲們：「情人節快樂」。
之前因為疫情的關係，導致有3、4年沒有來到台灣，對此，他強調這並非他願意，也說自己真的很喜歡台灣和台灣的粉絲朋友們，每次來他都能感受到粉絲們對他的喜愛，「因此我也要有所表示，就有在想之後要常常過來。」承諾未來會努力每一年都來台灣和大家見面。而他休息的這段時間也思考了很多事，因為長達2年未拍作品，他透露接下來不打算休息了，都要努力拍攝新作品。
至於到了適婚年齡，怎麼還沒交女友？他坦言像他們這樣職業的人，其實遇不太到什麼對象，因此不知不覺就變成這樣了。那麼要當他的女友該有什麼條件？他透露不用長髮、不用會煮飯，不過要孝順、喜歡運動、不討厭寵物都好，至於「理想型」則是一個感覺，就像是一見鍾情那樣，上述的對他來說都只是「條件」而已。最後，他的好友金在中和尹賢敏也透過影片向他的粉絲們打招呼、一起討論崔振赫的理想型。（編輯：郭佩蓉）
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