《天堂M》聯名T1海神！YouTuber體驗讚翻：進場動力暴增
遊戲橘子旗下熱門手遊《天堂M》本週與T1職籃聯盟「高雄全家海神」舉辦聯名主題週，讓球迷在觀賞球賽之餘，還能體驗各種老少皆宜的闖關活動與精美《天堂M》周邊可拿，而今（12）日也有不少線上YouTuber到場同樂，其中以籃球為主題的YouTuber「後撤步」、「Sky」和「庫奇」也向《Nownews今日新聞》提及，遊戲能與職業球團合作是很棒的嘗試，不僅讓球迷在場邊有更多樂趣，更能間接吸引其他人關注台灣籃球，並讓職業隊成為在地的標誌與精神，期盼未來還有更多類似聯名活動。
記者張志浩/綜合報導
連兩天到高雄全家海神體驗主場週、YouTube訂閱數剛滿10萬的後撤步提及，籃球與遊戲聯名是很新鮮的話題，球迷進場看球除了著重在球賽的品質外，如果能結合不同的元素，讓大家在進場前或比賽中能體驗其他東西，那對觀賽體驗一定會加分且更完整；後撤步提及，前一次到海神主場並無其他活動，到場後就是在位置上等待比賽開打，但這次多了《天堂M》的聯名，從巨蛋門口外的市集，進場後的打卡立牌、闖關等，也會讓球迷願意提早進場，有值回票價的感覺。
土身土長的高雄人庫奇表示，自己首次到現場觀賞台灣籃球，今天令他最驚喜的是，《天堂M》與自己家鄉的球隊不只是聯名，就連開場動畫、場邊設施都能發現《天堂M》的視覺元素，而球場邊設立適合親子的闖關活動，也讓球迷們可以帶著小朋友一起度過假日時光，「體驗完活動就看籃球，讓孩子喜歡籃球後，培養他們運動的習慣。」
同為高雄人的Sky則說，過去自己並不會到高雄巨蛋附近活動，但經過這兩天感受完高雄全家海神與《天堂M》的聯名主題週，反而讓他未來會想把週末時間騰出來；Sky也特別提到，過去經過高雄巨蛋很少看到人潮爆滿的情況，不過這次除球場內的比賽，場外還多了個「好神SHOW市集」，讓喜歡手遊、籃球、美食、音樂的各族群能聚在一起，真的是度過週末時光的一大去處。
最後提及台灣籃球的發展，三位籃球YouTuber不約而同直言「在地化」的重要性，強調球隊與城市的連結，對球迷來說是最重要的元素，尤其這兩天看到海神球迷在場邊賣力為球員喊聲、心情隨著裁判的吹判浮動，都能感受到經營在地球迷的重要性與成果，希望未來球賽能與更多元素結合，讓台灣職籃環境更加壯大。