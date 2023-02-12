原子少年情人節求脫單　VERA蔡朕癡看女神5小時

來自《原子少年》「金星」的新生代人氣團體VERA，在LiTV訪問中透露情人節計畫，藍弟、孟維、巴比不約而同表示以工作為主，蔡朕說：「大家都這樣講是不是很無聊？那我就講我想談戀愛。」而看了看大家，學文說：「我覺得最棒的話，就是希望可以在情人節跟粉絲同樂，這就是我最期望的狀態。再來就是我沒辦法談戀愛，因為我還要陪我其他5個成員一起過，他們是我人生中最重要的5個人。」
記者羅凌筠/綜合報導
追問VERA心目中的女神是誰？藍弟覺得最美莫過於媽媽、姐姐與邱比特（粉絲名），隨後又狗腿的補了一句：「還有漂亮的經紀人。」此話一出火速引來4位成員虧：「太官方了吧。」只見藍弟霸氣又搞笑的反擊：「我打稿子的時候，經紀人說這個『回答很好，很讚，記得要說這個重點』。」
而孟維心目中女神是蔡依林、巴比是碧昂絲、蔡朕點名BLACKPINK的Jenny與IZ*ONE的張員瑛，「我可以跟大家說我要睡囉，然後就躺在床上看張員瑛的影片，然後看看看，5個小時就過去了。」最後學文覺得女神是艾怡良。
預計將在2月推出實體專輯的VERA，透過一連串淬煉終於實現夢想，因此聊到還想挑戰什麼事？藍弟期待用IDOL身分帶給大家歡樂，「但如果真要說一件很想要做的事，因為我最近有在追實境秀的劇，就覺得好像滿有趣的，如果有機會的話可以試試看。」孟維意外公開自己沒搭過飛機：「希望自己能搭飛機出國去玩，畢竟到現在還沒有搭飛機過，我想去看看其他的地方是長什麼樣子。」而他也期待有機會到泰國、日本或韓國。
巴比希望能透過專輯入圍金曲獎；蔡朕想挑戰高空彈跳；學文代替Nelson回：「我幫Nelson講，他想演戲，而我的話呢？我也想要演戲，然後是演那種搞笑、可愛的。」不過他也期待自己有機會能從藝人化身成粉絲，在台下看VERA的演出，用不同角度去體驗兩種身分的心情。