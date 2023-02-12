許維恩懷孕4月被說「不要太胖」！她喊：想做個快樂孕婦
41歲「時尚女神」許維恩和老公王家梁在上月13日宣布懷孕喜訊，時常在社群媒體上分享寶寶的狀況，目前懷孕4個月的她，除了肚子明顯突起，身材也比先前圓潤一些。她昨（11）日透露自己很常被問「你胖了」、「你不要胖」、「不能胖太多」等訊息，對此，她表示很感謝大家的關心，但她只想做個快樂的孕婦。
娛樂中心／綜合報導
許維恩上個月PO出寶寶產檢的超音波畫面與心跳聲，更以「我們的禮物」形容和老公愛的結晶，直呼：「好感動。」目前懷孕4個月，體重增加了5公斤，但身材向來保持纖細苗條的她，昨日在IG發文，坦言最近很常被網友們問：「你胖了」、「你胖幾公斤」、「你不要太胖」、「胖了好醜」、「太胖不好看」和「四、五個月就這麼大」等訊息。
對此，她表示：「我只想說，我想做個快樂的孕婦！」且她到醫院檢查，院長也說她身體健康，寶寶狀況也很不錯，「我只能謝謝大家的關心，我人生有機會胖成這樣，我很幸福快樂，生完再好好瘦下來可以嗎？」而同樣身為孕婦的蕾菈也回應：「我一直跟老公說我變胖，整個人變好腫，他都希望我一直吃，開心就好」。
其他網友也紛紛留言：「當健康快樂的孕婦就好」、「真的，不用活在他們的嘴裡，懷孕已經很辛苦了，要當快樂的孕婦」、「不要理會... 大家同是女人，對孕婦及女生寬容一點... 可以不？！ 人家老公也沒有說什麼... 是否也是住海邊的管太寬」、「寶寶健康比較重要」、「我覺得還是很美，哪裡胖」、「孕婦是全世界最美的，管人家說什麼」、「不用去理會別人！ 最重要寶寶健康、自己開心重要」。（編輯：郭佩蓉）