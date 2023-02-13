援土法案被疑越權！不滿兒子挨批 柬埔寨洪森關獨立媒體
土耳其與敘利亞邊境6日發生大地震，截至發稿時間為止，已造成至少3萬4千人死亡，各國援助也源源不斷湧向土耳其。不過柬埔寨總理洪森（Hun Sen）之子也因此捲入爭議，洪森為了袒護兒子，還下令關閉柬國已為數不多的獨立媒體。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《路透社》等外媒報導，柬埔寨獨媒「民主之聲」（VOD），上週三發表了一篇關於柬埔寨援助土耳其的報導，引述政府發言人Phay Siphan的話，聲稱是由洪森的兒子洪馬內（Hun Manet）簽署相關援助協議；然而，儘管洪馬內是預料之中的未來權力繼任者，但目前他的職稱是武裝部隊聯合參謀長兼副司令，簽署這樣的協議似乎越權了。
此事被報導後，洪森於12日晚間宣布，「民主之聲」從當地時間13日上午10點開始不再擁有發布或廣播的許可，指控該獨媒攻擊他們父子並傷害了國家，已下令金邊警方執行相關事宜，但不碰該媒體既有的財物，同時呼籲「民主之聲」的外國捐助者撤資。
報導指出，洪森是世界上在位時間最長的獨裁者之一，任內不少政治對手都被監禁或流放，媒體被關閉、公民異議被鎮壓，儘管柬埔寨獨立媒體中心已致函洪森內閣表達歉意，並解釋報導內容來自政府發言人，並非胡亂揣測，但洪森表示不接受這種說法。
報導也提到，「民主之聲」並不是柬埔寨第一個被關閉的媒體，類似的例子還有2017年底結束營運的《柬埔寨日報》，理由是未能於期限內支付爭議性的數百萬元欠稅。