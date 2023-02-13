NBA／勇士仍決定完成交易 GP II將帶傷重回衛冕軍
雖然Gary Payton II沒有通過球隊體檢，不過根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，金州勇士仍決定達成這一筆四方交易，迎回這一位2022年的冠軍功臣。
記者黃建霖/綜合報導
在交易截止日前，勇士和活塞、老鷹及拓荒者完成四方交易，灣區方面的操作可以簡化為隊將榜眼中鋒James Wiseman送到活塞，帶回曾經在2022年幫助他們奪得總冠軍的重要功臣Payton。勇士認為這位防守悍將能為他們增強外線防守，並帶來更多小陣容所需要的元素。
不過Payton在接受勇士體檢時並未通過，由於交易截止日已過，這筆交易無法修改，只能選擇取消。但若這筆交易告吹，將使勇士隊本賽季的豪華稅帳單增加3500萬美元。
消息人士稱，勇士隊認為他們應該被告知Payton一直在使用Toradol(止痛藥)來減輕疼痛，大部分球員只會在季後賽使用，而非在例行賽。Payton的傷情可能會導致他休息2-3個月，等同缺席接下來剩餘賽季的大部分比賽。
Charania表示，勇士沒有通過Payton的體檢，但仍決定完成交易。這等於宣告他們承認以榜眼籤選進Wiseman，以及當初為了豪華稅而沒有匹配Payton合約的操作是失敗的。總經理Bob Myers預計將在周二做出回應。