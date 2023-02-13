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1個月內就離職！被批裙帶關係　馬來西亞首相之女辭顧問

▲努魯依莎是馬來西亞首相安華的長女，也是大馬知名「政二代」。（圖／美聯社／達志影像）
▲努魯依莎是馬來西亞首相安華的長女，也是大馬知名「政二代」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

馬來西亞首相里安華的長女努魯依莎（Nurul Izzah binti Anwa），日前以知名「政二代」之姿，出任首相署和財政部高級經濟暨財政顧問，但也因此引來外界質疑，認為有裙帶關係、任人唯親之嫌。雖然當時安華已澄清，努魯依莎是不支薪顧問，不存在利益關係，但努魯依莎仍於12日宣布請辭。

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綜合新加坡《聯合早報》、馬來西亞《光明日報》等星馬媒體報導，努魯依莎擔任高級顧問一事，引起反對黨和非政府組織批評，執政聯盟內部也出現意見分歧，在爭議不斷的情況下，努魯依莎在上任短短不到1個月就離任。

據努魯依莎所說，自己受到財政部長特別顧問團主席、丹斯里哈山馬力肯的邀請，將赴財政部長特別顧問團秘書處任職，她也謙卑接受這個機會，對於曾擔任首相經濟及金融高級顧問一事由衷感謝，聲稱能為馬來西亞描繪更好未來，並做出貢獻與努力，是她的榮幸。

努魯依莎在1月29日親自宣布出任首相經濟及金融高級顧問後，隨即引來家族政治及裙帶關係的罵名，儘管安華多次為女兒護航，強調她沒有領取任何薪水，但無法平息爭議，更有人呼籲安華應以身作則，讓政治運作更清明。

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