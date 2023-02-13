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疫苗免費時代將結束？莊人祥：全民公費接種今年暫不退場

▲COVID-19防疫規範陸續鬆綁，國內有醫師提醒，疫情降級後，不意味流行病結束，是疫苗等物資免費時代結束。指揮中心發言人莊人祥說，疫苗供應充沛，全民公費接種今年暫不退場。（圖／指揮中心）
▲COVID-19防疫規範陸續鬆綁，國內有醫師提醒，疫情降級後，不意味流行病結束，是疫苗等物資免費時代結束。指揮中心發言人莊人祥說，疫苗供應充沛，全民公費接種今年暫不退場。（圖／指揮中心）

中央社

（中央社記者陳婕翎台北12日電）COVID-19防疫規範陸續鬆綁，國內有醫師提醒，疫情降級後，不意味流行病結束，是疫苗等物資免費時代結束。指揮中心發言人莊人祥說，疫苗供應充沛，全民公費接種今年暫不退場。

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國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，5大防疫措施放寬方向，包含口罩、邊境管制、確診隔離、通報定義、改類等，都已進入討論階段。莊人祥今天12日下午接受媒體聯訪時表示，未來在抗病毒藥物、疫苗等，皆研擬比照流感防治，不會只有自費市場，依舊會有公費對象。

莊人祥說，對於COVID-19高風險民眾，感染可能造成重症、死亡風險，以今年防疫政策規劃，即使「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」6月底到期退場後，考量疫苗、抗病毒藥物皆有提前準備足夠數量，今年公費使用對象不會有太大改變。

COVID-19疫苗部分，莊人祥說，今年還有1500萬劑將陸續到貨，不會取消全民公費接種規定，後續持續參考全球各國施打規劃，不論是一年接種1劑或一年接種2劑，以現階段民眾接種意願，預估施打人數也不多，數量一定是足夠的。

莊人祥表示，未來高風險族群一定會由公費支應疫苗、抗病毒藥物；至於不符合資格者，只要COVID-19疫苗、抗病毒藥物取得正式藥證，醫療院所就可自行與藥廠採購，就像流感疫苗或抗病毒藥物，作為自費使用。

至於口罩及快篩實名制，莊人祥說，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」6月底退場後，物資組將依據庫存量，評估、檢討是否改變制度，不會那麼快，但現階段沒有討論。（編輯：李亨山）1120212

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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