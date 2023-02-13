超級盃／Hurts兩次達陣助老鷹24:14領先 蕾哈娜中場表演
美式足球聯盟NFL冠軍賽「超級盃」今(13)日上演，由堪薩斯酋長迎戰費城老鷹，兩隊明星四分衛Patrick Mahome和Jalen Hurts本場比賽都有出色發揮，上半場踢完老鷹以24:14領先。
記者黃建霖/綜合報導
Mahome在2020年曾率領酋長奪冠，而24歲的Hurts則是後起之秀，兩人在首節也都有所發揮。此役開賽不久Hurts就在距離達陣區一碼處，直接帶球推進得分，幫助老鷹首開紀錄；而在該節還剩約7分鐘時，Mahome上演精采長傳，助攻酋長近端鋒Travis Kelce達陣得分。
次節則成了Hurts的獨角戲，不管好壞表現，都影響著比賽進程。他先是在50碼送出超級長傳，讓外接手A.J. Brown接球達陣，幫助老鷹再次取得領先。但接著又是他自己出現重大掉球失誤，使酋長有機會反擊、線衛Nick Bolton直接奔襲40碼達陣，雙方又回到14:14平手。
不過在上半場結束前，Hurts力挽狂瀾、自我救贖，再次帶球完成達陣。成為自1986年以來，首位在超級盃比賽中2次以上自己完成達陣的四分衛。老鷹隨後的加踢也進球，以24:14進入到中場。
今年超級盃中場表演嘉賓請到了天后蕾哈娜（Rihanna）演出，她近年轉往經營個人品牌，加上懷孕，已經超過4年沒有公開表演了，也讓外界十分期待。