中區治理平台16日召開　盧秀燕領軍8縣市奠定共主地位

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「中台灣區域治理平台」8縣市土地面積占全國3分之一，總人口數約700萬人。盧秀燕今（13日）上午視察國小開學情形時表示，由於九合一大選後有些首長異動，因此平台擴大、有8縣市要參加，成為全國最大的聯合治理平台，16日在台中舉辦第一次成立大會，之後各縣市將依聯合治理的相關議題輪流主辦。
在北台灣，國民黨執政的基隆市、新北市、台北市、桃園市已成立「基北北桃合作交流平台」，人口數突破千萬人，外界解讀為新北市長侯友宜為2024提前布局、當北台灣共主。盧秀燕除了是「中台灣區域治理平台」的共主，也是國民黨8位女力縣市長的領頭羊，嘉義市長黃敏惠日前參加國民黨「中台灣5女力縣市長挺林明溱」行動時，透露4年前是雲林縣長張麗善邀她一起加入「中台灣區域治理平台」。
市府稍後透過新聞稿表示，盧秀燕4年前就任台中市長之初，即有感於單一縣市力量有限，必須與其他縣市合作，才能發揮區域治理綜效，因此上個任期便已擴大合作，舉凡新冠疫情疫苗短缺需要調度、中彰投交通協控平台計畫獲交通部核定分年補助，以及中部空品在各縣市共同監督下，創下近年最佳紀錄，都是共同合作的成效，因此新年度再次擴大量能，邀集鄰近縣市共同合作，預計於2月16日上午，於台中市政府台中廳舉辦「中台灣區域治理平台啟動儀式」。