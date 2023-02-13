蛋價明起漲2元！供應量估還要「2至3週」後回穩

中區治理平台16日召開　盧秀燕領軍8縣市奠定共主地位

▲台中市長盧秀燕宣佈「中台灣區域治理平台」將於16日召開成立大會。（圖／台中市政府提供，2023.02.13）
▲台中市長盧秀燕宣佈「中台灣區域治理平台」將於16日召開成立大會。（圖／台中市政府提供，2023.02.13）

記者顏幸如／台中報導

行之有年的「中台灣區域治理平台」，將由上一屆的7縣市擴大為8縣市，台中市長盧秀燕今宣佈，治理平台將於16日在台中召開成立大會，日後依相關議題由各縣市輪流主辦。該平台奠定盧秀燕「中台灣新共主」地位，加上藍營8位女力縣市長的領頭羊角色，外界對她接下來的布局更加矚目。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲已是藍營8位女力縣市長領頭羊的盧秀燕，中台灣區域治理平台讓她「中台灣新共主」的地位更加穩固。（圖／台中市政府提供，2023.02.13）
▲已是藍營8位女力縣市長領頭羊的盧秀燕，擴大中台灣區域治理平台讓她「中台灣新共主」的地位更加穩固。（圖／台中市政府提供，2023.02.13）
「中台灣區域治理平台」北從新竹縣市、南到嘉義市，前身是前市長林佳龍時代的「中彰投苗治理平台」。4年前盧秀燕上任後，增加同為國民黨執政的新竹縣、雲林縣、嘉義市，但沒有綠營執政的嘉義縣。與盧秀燕交好的民眾黨高虹安，當選本屆新竹市長後也加入，讓「中台灣區域治理平台」增加到8縣市，也從單一政黨擴大為泛藍陣營。

「中台灣區域治理平台」8縣市土地面積占全國3分之一，總人口數約700萬人。盧秀燕今（13日）上午視察國小開學情形時表示，由於九合一大選後有些首長異動，因此平台擴大、有8縣市要參加，成為全國最大的聯合治理平台，16日在台中舉辦第一次成立大會，之後各縣市將依聯合治理的相關議題輪流主辦。

▲北台四首長11日齊聚新北平溪放天燈、宣佈成立基北北桃合作交流平台」。（資料畫面 ／記者吳嘉億攝，2023.02.13）
▲北台四首長11日齊聚新北平溪放天燈、宣佈成立「基北北桃合作交流平台」。（資料畫面 ／記者吳嘉億攝，2023.02.13）
在北台灣，國民黨執政的基隆市、新北市、台北市、桃園市已成立「基北北桃合作交流平台」，人口數突破千萬人，外界解讀為新北市長侯友宜為2024提前布局、當北台灣共主。盧秀燕除了是「中台灣區域治理平台」的共主，也是國民黨8位女力縣市長的領頭羊，嘉義市長黃敏惠日前參加國民黨「中台灣5女力縣市長挺林明溱」行動時，透露4年前是雲林縣長張麗善邀她一起加入「中台灣區域治理平台」。

市府稍後透過新聞稿表示，盧秀燕4年前就任台中市長之初，即有感於單一縣市力量有限，必須與其他縣市合作，才能發揮區域治理綜效，因此上個任期便已擴大合作，舉凡新冠疫情疫苗短缺需要調度、中彰投交通協控平台計畫獲交通部核定分年補助，以及中部空品在各縣市共同監督下，創下近年最佳紀錄，都是共同合作的成效，因此新年度再次擴大量能，邀集鄰近縣市共同合作，預計於2月16日上午，於台中市政府台中廳舉辦「中台灣區域治理平台啟動儀式」。

高虹安將加入中台灣區域治理平台　盧市府：無關藍白合

取代陳菊地位成共主？盧秀燕：謝謝五都市長把C位讓給我

中捷藍線有譜？盧秀燕：中央對新民意與政治情勢有所體會

北台四首長齊聚新北放天燈　倡攜手共好、為土耳其加油

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀