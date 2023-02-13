走出低潮？宋逸民冷靜1個月後發聲 教友捕捉他復出模樣
宋逸民、陳維齡夫妻主導的「藝起發光」教會，自去年底與藝人小甜甜（張可昀）鬧翻後，就接連爆出不少教會的爆料，儘管事後開記者會、發聲明道歉，仍不被買單，還傳出宋逸民因此風波出現病況。日前教會曬出教友們聚會的合照，宋逸民昨（12）日也睽違近一個月再次發文，引用4句聖經的內容鼓勵大家。
記者侯家瑜/綜合報導
宋逸民發文寫下：「我卻不以性命為念，也不看為寶貴，只要行完我的路程，成就我從主耶穌所領受的職事，證明神恩惠的福音。我因此自己勉勵，對神，對人，常存無虧的良心。耶穌說：『手扶著犁向後看的，不配進神的國。』耶和華如此說：『你們不要記念從前的事，也不要思想古時的事。』我等候祂………..」隨後曬出與教友聚會時的合影，以及自己在眾人前，拿麥克風說話的模樣，宋逸民看上去氣色相當好，似乎已經走出低潮。留言區還能看到藝人教友張文綺，開心地說：「喔耶！謝謝牧師持續的帶領著我們，不放棄繼續跟隨主。」
另外，藝起發光粉絲專頁昨也更新：「當我們仔細聆聽神的話語時，祂必與我們同在！當我們敬拜讚美祂，神的恩典與慈愛就臨到！感謝神帶領藝起發光，讓我們看到祂要做的新事！」隨後更強調信仰，教會他們的事，「耶和華如此說：『你們不要記念從前的事，也不要思想古時的事。』」似乎在提醒教友們往前看，放下過去紛擾。