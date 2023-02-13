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超級盃／致勝射門！酋長史詩之戰擊敗老鷹　近4年奪2冠

▲堪薩斯酋長驚險戰勝費城老鷹，驚險奪得超級盃奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲堪薩斯酋長驚險戰勝費城老鷹，驚險奪得超級盃奪冠。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

美式足球聯盟NFL冠軍賽「超級盃」今(13)日上演，由堪薩斯酋長迎戰費城老鷹，比賽在下半場進入白熱化，酋長從落後踢到領先、再到被追平，最終靠著踢球手Harrison Butker的致勝一球，以38:35奪得冠軍，這也是他們在近4季中第2度奪冠。

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本屆比賽，雙方都有名聲響亮的四分衛球星，Mahome在2020年曾率領酋長奪冠，而24歲的Hurts則是後起之秀。兩人在此役首節也都有所發揮。開賽不久Hurts就在距離達陣區一碼處，直接帶球推進得分，幫助老鷹首開紀錄；而在該節還剩約7分鐘時，Mahome上演精采長傳，助攻酋長近端鋒Travis Kelce達陣得分。

▲堪薩斯酋長四分衛Patrick Mahome。（圖／美聯社／達志影像）
▲堪薩斯酋長四分衛Patrick Mahome。（圖／美聯社／達志影像）
次節則成了Hurts的獨角戲，不管好壞表現，都影響著比賽進程。他先是在50碼送出超級長傳，讓外接手A.J. Brown接球達陣，幫助老鷹再次取得領先。但接著又是他自己出現重大掉球失誤，使酋長有機會反擊、線衛Nick Bolton直接奔襲40碼達陣，雙方又回到14:14平手。

不過在上半場結束前，Hurts力挽狂瀾、自我救贖，再次帶球完成達陣。成為自1986年以來，首位在超級盃比賽中2次以上自己完成達陣的四分衛。老鷹隨後的加踢也進球，以24:14進入到中場。

▲費城老鷹四分衛Jalen Hurts。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城老鷹四分衛Jalen Hurts。（圖／美聯社／達志影像）
今年超級盃中場表演嘉賓請到了天后蕾哈娜（Rihanna）演出，她近年轉往經營個人品牌，加上懷孕，已經超過4年沒有公開表演了，也讓外界十分期待。

下半場開踢後，酋長立刻展開反擊，並在達陣區前一碼位置完成配合，跑鋒Isiah Pacheco達陣，追到只差3分。之後在老鷹進攻的回合，酋長又靠著防守逼迫對手掉球，再次反擊達陣，但裁判看回放後宣判此球不算，因此他們仍以21:24落後。之後老鷹再靠著射門追加3分，以27:21領先。

▲Kadarius Toney奔襲達陣。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kadarius Toney奔襲達陣。（圖／美聯社／達志影像）
不過就在這危急時刻，Mahome站了出來，他和外接手Kadarius Toney及Skyy Moore完成了兩次出色戰術配合，跑出了絕妙的空檔，最終得分。這兩次達陣，也讓酋長逆轉比分，以35:27超前分數。

但Hurts和老鷹沒有放棄，頑強的在比賽還剩下最後幾分鐘時，他不可思議地完成個人本場第3次達陣，再加上2分的轉換得分，雙方再次戰成平手，比分形成35:35。

▲費城老鷹和堪薩斯球場的超級盃比賽競爭激烈。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城老鷹和堪薩斯球場的超級盃比賽競爭激烈。（圖／美聯社／達志影像）
這場比賽注定要用最震驚全場的方式結束，在比賽還剩下最後11秒時，酋長靠著Butker的射門、再得3分，老鷹已經無力反撲，比分定格在38:35，酋長奪得冠軍。

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