超級盃／致勝射門！酋長史詩之戰擊敗老鷹　近4年奪2冠

我是廣告 請繼續往下閱讀
次節則成了Hurts的獨角戲，不管好壞表現，都影響著比賽進程。他先是在50碼送出超級長傳，讓外接手A.J. Brown接球達陣，幫助老鷹再次取得領先。但接著又是他自己出現重大掉球失誤，使酋長有機會反擊、線衛Nick Bolton直接奔襲40碼達陣，雙方又回到14:14平手。
不過在上半場結束前，Hurts力挽狂瀾、自我救贖，再次帶球完成達陣。成為自1986年以來，首位在超級盃比賽中2次以上自己完成達陣的四分衛。老鷹隨後的加踢也進球，以24:14進入到中場。
今年超級盃中場表演嘉賓請到了天后蕾哈娜（Rihanna）演出，她近年轉往經營個人品牌，加上懷孕，已經超過4年沒有公開表演了，也讓外界十分期待。
下半場開踢後，酋長立刻展開反擊，並在達陣區前一碼位置完成配合，跑鋒Isiah Pacheco達陣，追到只差3分。之後在老鷹進攻的回合，酋長又靠著防守逼迫對手掉球，再次反擊達陣，但裁判看回放後宣判此球不算，因此他們仍以21:24落後。之後老鷹再靠著射門追加3分，以27:21領先。
不過就在這危急時刻，Mahome站了出來，他和外接手Kadarius Toney及Skyy Moore完成了兩次出色戰術配合，跑出了絕妙的空檔，最終得分。這兩次達陣，也讓酋長逆轉比分，以35:27超前分數。
但Hurts和老鷹沒有放棄，頑強的在比賽還剩下最後幾分鐘時，他不可思議地完成個人本場第3次達陣，再加上2分的轉換得分，雙方再次戰成平手，比分形成35:35。
這場比賽注定要用最震驚全場的方式結束，在比賽還剩下最後11秒時，酋長靠著Butker的射門、再得3分，老鷹已經無力反撲，比分定格在38:35，酋長奪得冠軍。