黃心穎「偷吃人夫許志安」淪小三！4年後PO裸背MV釀復出
香港女星黃心穎2019年被爆出偷腥醜聞，激吻天后鄭秀文的老公許志安，背叛男友馬國明，引起軒然大波，事後消聲匿跡，甚至有到美國避風頭、退出演藝圈等傳聞出現。她消失在螢光幕前將近4年，昨（12）晚突宣布將復出，並PO出20秒MV，而復出時間則是在明（14）日西洋情人節。
娛樂中心／綜合報導
黃心穎當時劈腿激吻許志安，「安心偷吃」事件鬧得沸沸揚揚，兩人在車上親密接吻使她形象重創，淪落「小三」的她也成為眾矢之的，演藝事業盪到谷底。除了原本敲定的電視劇被換角，其他工作也全面停擺。後來傳出她到美國避風頭，之後才回到香港謀出路，不過依舊沒有復出機會。
而「偷情人夫」許志安與鄭秀文熬過了婚姻危機，2021年還一起來台拍戲，繼續攜手走下去；馬國明則在宣布與黃心穎分手以後，和女星楊洛雯交往，在今年1月1日也宣布訂婚喜訊。
已經許久未更新IG的黃心穎，在昨晚突然上傳20秒MV片段，並表示：「Feb. 14th stay tuned」宣告復出，MV《Crown Me》尺度頗大，只見她穿著薄紗禮服，曬出大片美背，在鏡頭前以性感姿態熱舞，引人遐想。據悉，該單曲應為自行出資發行。此外，除了新歌，她也刪除了IG大量舊照，被網友認為是要「重新出發」，為復出做準備。（編輯：郭佩蓉）