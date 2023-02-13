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旅館PO慘照控台大營隊惡搞　台大：暫無回應

▲青年旅館在臉書粉專PO照，控訴台大管院學生營隊住進旅館，卻不按照合約內容，弄壞窗簾搞破壞、垃圾也不分類。（圖／翻攝自青年旅館臉書）
▲青年旅館在臉書粉專PO照，控訴台大管院學生營隊住進旅館，卻不按照合約內容，弄壞窗簾搞破壞、垃圾也不分類。（圖／翻攝自青年旅館臉書）

記者李琦瑋／台北報導

台大管理學院日前舉辦營隊，昨晚遭住宿旅館在臉書公開控訴台大管院「放了個大雷」，206名台大管院學生營隊於2月9日住進旅館，卻不按照合約內容，除了在房間飲食還製造髒亂，甚至弄壞窗簾搞破壞、垃圾也不分類，甚至有一票學生前往google刷負評。台大今（13）日表示，目前此事正在釐清事件全貌中，暫無回應。

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有旅館業者在臉書粉專表示，一直以來對台大都非常的尊重，也接到台大很多不同系所的營隊，不管是新生宿營還是帶高中的營隊，想不到在2月9日這天，台大管院就放了個大雷，讓他們極度失望及氣憤。更直言簡直是無奈至極，「因其不尊重場地不遵守規矩，髒亂，床簾壞掉，公告板壞掉，架子被弄壞也太強了。」

▲青年旅館在臉書粉專PO照，控訴台大管院學生營隊不按照合約內容，在房間飲食還製造髒亂。（圖／翻攝自青年旅館臉書）
▲青年旅館在臉書粉專PO照，控訴台大管院學生營隊不按照合約內容，在房間飲食還製造髒亂。（圖／翻攝自青年旅館臉書）
旅館業者提到，合約中清楚寫明提供190人份的住宿，住宿床位包含雙人床及單人床，所以旅館不再另外接待其他的客人，並為了讓營隊排房方便，提供206人份的住宿。但該營隊沒有合約精神，合約清楚寫著提供一人一條毛巾一份備品，住宿團體還要凹換洗毛巾及備品，另外已經提供公共區域給開會討論以及飲食，學員們卻在房間裡飲食，造成房間髒亂。

旅館業者表示，學生們無中生有，為了換床單，故意誣告其床單不乾淨，學員告訴家長旅館的床備品很髒，家長打來辱罵職員，後來請營隊去查證床備品是否不乾淨，營隊查證過後證明該名學生說謊，「我們無法接受營隊第一時間沒有查證，就誣告旅館，讓其備受汙辱跟辱罵。」

旅館業者指出，該營隊聯絡人一到，就有對點鑰匙，並告知垃圾需要分類、需要注意的事項等，等到學員和其他人晚上一到，卻馬上走鐘。「包館不等於包棟，我們是青年旅館，不是民宿villa，所以我們沒有把空下來的房間賣出去，也沒有賣給學生團體，卻被偷開房門做使用，請問基本的尊重在哪裡？」

旅館業者說，該營隊總召有事情的時候不出面，只有要凹東西的時候跳出來，聯絡人退房之後搞失蹤，一直到旅館告知要採取法律行動和聯絡學校才回復訊息，甚至號召網軍到google留下負評，「這對我們公平嗎？」

台大表示，目前此事正在釐清事件全貌中，暫無回應。

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