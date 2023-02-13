旅館PO慘照控台大營隊惡搞　台大：暫無回應

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旅館業者提到，合約中清楚寫明提供190人份的住宿，住宿床位包含雙人床及單人床，所以旅館不再另外接待其他的客人，並為了讓營隊排房方便，提供206人份的住宿。但該營隊沒有合約精神，合約清楚寫著提供一人一條毛巾一份備品，住宿團體還要凹換洗毛巾及備品，另外已經提供公共區域給開會討論以及飲食，學員們卻在房間裡飲食，造成房間髒亂。
旅館業者表示，學生們無中生有，為了換床單，故意誣告其床單不乾淨，學員告訴家長旅館的床備品很髒，家長打來辱罵職員，後來請營隊去查證床備品是否不乾淨，營隊查證過後證明該名學生說謊，「我們無法接受營隊第一時間沒有查證，就誣告旅館，讓其備受汙辱跟辱罵。」
旅館業者指出，該營隊聯絡人一到，就有對點鑰匙，並告知垃圾需要分類、需要注意的事項等，等到學員和其他人晚上一到，卻馬上走鐘。「包館不等於包棟，我們是青年旅館，不是民宿villa，所以我們沒有把空下來的房間賣出去，也沒有賣給學生團體，卻被偷開房門做使用，請問基本的尊重在哪裡？」
旅館業者說，該營隊總召有事情的時候不出面，只有要凹東西的時候跳出來，聯絡人退房之後搞失蹤，一直到旅館告知要採取法律行動和聯絡學校才回復訊息，甚至號召網軍到google留下負評，「這對我們公平嗎？」
台大表示，目前此事正在釐清事件全貌中，暫無回應。