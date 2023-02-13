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今日廣場》林怡雯／破除中華美學、打造品牌化燈節

▲月津港燈節愈夜愈美麗。（圖／取自黃偉哲臉書）
▲月津港燈節愈夜愈美麗。（圖／取自黃偉哲臉書）

文／林怡雯

林怡雯／文化工作者

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燈節是亞洲國家常見的習俗活動，不同國家與地區也逐漸發展出屬於自己的獨特脈絡，難以一概由中華文化等同視之。像台灣的燈節慶典，就受到日本時代的文化洗禮，近年更結合國際美學設計，並引入地方參與，逐漸成就屬於台灣的燈節特色。其中最為人稱道的，莫過於甫落幕的月津港燈節，甚至已成功打造屬於台南在地的燈節品牌。

為何位於台南的鹽水，可以成功締造月津港燈節的品牌，吸引百萬遊客、帶動周邊破億的商機？其實，根本地核心原因就在於，它徹底掙脫中華政權的美學桎梏，成為一個能凝聚地方認同，同時又具備國際美學的節慶。讓不少中北部的民眾慕名而來，只為一睹月津港水岸光暈，追求更高層次的精神感官體驗。

今年月津港燈節以「城裡的月光」當主題，由光影作品融入水岸地景，組合出多樣的變化呈現，有水光影、戲曲也有在地民參與，讓燈節跳脫中華政權的美感框架。是全台唯一，榮獲德國紅點設計大獎、許多中北部民眾指名必看、且被許多評論者譽為最藝術最質感的燈節。

月津港燈節能成功打造「節慶品牌化」的歷程，更深層的意義是，是根植於民主化的成果之上，讓地方得以解放，使燈節能成為在地找回自我文化定位的過程，甚至透過和國際合作，讓展覽趨於精緻。這是由上而下的中華美學無法複製，也難以抵達的成就。

事實上，類似於月津港燈節的品牌化，在台南還有結合白堊地質山景的「龍崎空山祭」，市區巷弄裡與民同樂還有南管演出的「普濟殿燈會」，與日本合作且具祈福意義的「台南消防史料館燈籠展」等。都是在市長黃偉哲的支持下，由市府與民間架構協力，舉辦樣貌多元的燈節盛會，已擺脫中華美學迷思、走出屬於台南古都的文化特色，讓台南立於世界之林。


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