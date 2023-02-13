習近平不知氣球計畫？上下官員忙鬥爭　中國恐缺內部協調

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不過有分析認為，習近平可能知道整套軍事監控計畫，但不知道其日常活動操作，包括氣球在美國國務卿布林肯即將訪問中國前夕的敏感時刻侵入美國領空。
新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）指出，隨著習近平對黨國控制程度加劇，中國「中央集權缺乏權力下放」的問題更加明顯，這意味著密切監督該任務的低層官員雖然有能力，卻沒有權力或無法對其影響做出政治判斷，另外上下級官員之間的權力鬥爭也可能使溝通複雜化。
唐安竹表示，「中國式治理的特扁就是整個體制都很緊張，下級爭取自治權，上級爭取更大控制權。」
芝加哥大學政治系教授楊大利（Dali Yang）則指出，中國氣球事件可能出自北京官僚政策缺口，這類活動受到的管理和監督程度可能與太空或其他飛行任務不同，過去幾乎沒有國家反彈，因此導致中國軍方越來越大膽測試新路線，但對於面臨的政治風險可能並未受到北京領導層最優先事項的關注。
一名消息人士表示，拜登政府官員認為包括習近平在內的中共高層以及解放軍不知道該氣球飛行任務，中國仍在努力弄清楚這一切怎麼發生的。不過部分中國觀察人士質疑，習近平會對氣球派往美國不知情，也懷疑較低階的中國官員會在習近平不知情之下，執行這種可能衝擊美中關係的任務。
新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）表示，「習近平的個性要求100%控制權，我不認為習近平允許這種自主權。」吳木鑾表示，習近平還可能十分滿意氣球事件轉移公眾注意力，讓焦點不再放在中國因清零政策導致經濟步履蹣跚，但他低估了美國國內反應導致美國推遲談判。
吳木鑾指出，華府暗指習近平不了解這次氣球任務的狀況，是為了要與中國「繼續對話」，「他們可能想給中國一些面子。」