名家論壇》曾建元／不該被遺忘的歷史傷痛：吳仁華與六四

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1989年八九民主運動，吳仁華義無反顧投身其間，從4月17日北京學生大遊行起全程參與，6月3日與政法政治學系講師劉蘇里召集學生組成特別糾察隊保護劉曉波等與學生絕食請願區，6月4日凌晨6點多撤離天安門行經西長安街六部口時，遭遇天津警備區坦克第一師三輛坦克，編號106坦克衝進學生隊伍，當場造成十一名學生死亡、多名學生受傷。吳仁華上午10點回到政法，已見到六部口事件北京航空學院博士生林仁富等五名罹難學生遺體被民眾送到教學大樓。吳仁華當場痛哭失聲，立誓記錄六四，教歷史永不遺忘。兩天後他逃離北京，藏匿在浙江家鄉，其後一度因校長江平勸說，回到北京接受公安調查。10月首都各界愛國維憲聯席會議發起人北京社會經濟科學研究所負責人陳子明、王軍濤先後被捕，吳仁華悲憤之餘，決心逃亡，將六四與中國內部狀況公諸於世。1990年春節後他離家南下廣東，由蛇頭安排自珠海游泳偷渡至澳門，再經美國哥倫比大學政治學博士生史天健聯繫到香港黃雀行動，乘坐漁船底艙偷渡到香港，終於1990年7月5日到達美國，獲得政治庇護，定居於洛杉磯。1991年5月至2005年7月，吳仁華在《新聞自由導報 》擔任總編輯，期間也先後出任過 中國民主團結聯盟 聯盟委員會委員、 中國民主聯合陣線總部理事、 中國之春雜誌社董事、中國戰略研究所理事。現仍擔任中國憲政協進會秘書長與中國民主黨全國委員會顧問。
吳仁華個性醇厚，重情重義，立場堅定，生活簡樸。他以個人一生六四後三十年的心力，如苦行僧一般，以宗教家的情懷致力於六四被捕者、死難者和施害者名單的蒐集整理和六四歷史真相的調查。六四改變了他的人生，他喪失了原本即將升等的副教授教職與結婚成家的機會，流亡也讓他在2012年11月持美國護照回家探親後可能此生永遠無法回到中國。
吳仁華2007至2014年在香港出版了三部六四研究專書：《六四天安門血腥清場內幕》、《六四屠殺內幕解密：六四事件中的戒嚴部隊》和《天安門事件逐日記錄》（《六四事件全程實録》），後經增訂在臺灣重新出版。這是到目前為止，關於六四史事與人物考證最為完整詳實的著作，吳仁華作為六四研究的權威學者，受到中外學界的普遍肯定。他因為在民主運動和六四調查研究上的卓越貢獻，於2014年獲得美國中國民主教育基金會頒發之第28屆中國傑出民主人士獎。然而吳仁華也因長期接觸六四的歷史傷痕，導致身心極度疲憊。
吳仁華是六四屠殺的重要歷史證人，為人類留下了寶貴的歷史紀錄。在這一場與國家的記憶戰爭中，他高貴的人格更是人類寶貴的精神資產。讓他留在臺灣，正可表達臺灣對於人權鬥士與博雅學者的敬意，而臺灣人民也將可從他身上體會到自由的可貴，學習到為自由而奮鬥的俠義精神，他在六四的研究與資料的收藏可以是臺灣的世界級文化資產，他對中華人民共和國和中國共產黨的深刻認識，更可以為臺灣的國家與社會在兩岸關係互動中提供最權威的諮詢。華人民主書院計畫建置世界民主博物館，我們也需要他的指導。
流亡並不在吳仁華的人生規劃當中，但他選擇了接受。鑑於吳仁華在反共民主事業上的貢獻，以及在六四真相發掘上的特殊專業成就，我期待他能永久居留臺灣，以餘命繼續他關於六四的記憶與遺忘戰爭的抵抗，也和我們一起為保衛臺灣並肩作戰。而若是真想家，在天晴氣爽的日子，連江縣東引鄉的海邊還能望見他溫州故鄉的雲煙。
●作者：曾建元／國立臺灣大學國家發展研究所法學博士、國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授、中國問題專家
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