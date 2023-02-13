本土社團拒228同台蔣萬安 藍委：同理家屬但非好理由
本土社團台灣國家聯盟昨宣布，不參加台北市政府合辦的228紀念活動，直言「多數受害家屬均無法容忍與加害者後代齊聚一堂」，直指具蔣家後代身分的台北市長蔣萬安。對此，國民黨立委游毓蘭今（13）日受訪直言，一切應要往前看忘掉仇恨，對於台灣國家聯盟用70幾年理由反對，雖能夠同理，但並非是一個好理由。
記者翁子竣／台北報導
北市府與台北市228協會、台灣國家聯盟長年合辦228紀念活動，今年預計在2月28日下午2點至3點，於228紀念碑廣場舉辦。不過，台灣國家聯盟昨無預警宣布中斷合辦，強調原因就是因為市長是蔣萬安。台灣國家聯盟主任李邦孚甚至表示，只要蔣萬安還是市長的一天，就不可能一起舉辦。他提到，多數受害者家屬無法容忍與加害者後代齊聚一堂。
游毓蘭受訪表示，70幾年前台灣政局剛轉變，台灣人在228事件有所犧牲，但也有更多從大陸來台外省人在此犧牲生命。她認為，一切都要往前看，用70幾年前的理由反對，僅40幾歲的蔣家後代新任市長蔣萬安，「他們當然可以說無法忘掉自己的傷痛，當然能夠同理，但這不是一個好理由。」
游毓蘭強調，最主要目的應是記取教訓不要重犯，台灣應要能夠忘掉這些仇恨，「此時此刻台灣正需要我們團結一致。」
國民黨議員秦慧珠則說，台灣國家聯盟此舉令人感到遺憾，紀念228除還原、記取歷史，也要促進族群和解，若將對方視為永世不共戴天的仇人、始終記恨不肯原諒，將使後代子孫一直活在過去的陰影中，無法促進台灣社會走向光明共融。
秦慧珠呼籲台灣國家聯盟與受害者遺族，應以宏觀角度再與北市府合辦紀念會，當著蔣萬安的面陳述先輩歷史功過，雙方一同合作，並且面對傷痛。