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綠委籲蔣萬安面對228　「不是只享受深藍紅利」　

▲本土社團拒與北市府合辦二二八紀念會，洪申翰呼籲蔣萬安當選市長就好好面對，而非只享受蔣家後代的深藍紅利。（圖／記者呂炯昌攝，2023.02.13）
▲本土社團拒與北市府合辦二二八紀念會，洪申翰呼籲蔣萬安當選市長就好好面對，而非只享受蔣家後代的深藍紅利。（圖／記者呂炯昌攝，2023.02.13）

記者陳威叡／台北報導

台北市府與台北市二二八協會、台灣國家聯盟合辦二二八紀念活動已行之有年，而本土團體台灣國家聯盟昨日率先開第一槍，宣布中斷與北市府合辦二二八紀念活動，並直言原因就是市長為蔣萬安。對此民進黨立委洪申翰今（13）日受訪認為這並不意外，提及蔣在競選過程中一直在迴避、閃躲此事，呼籲既然當選市長就好好面對，而非只享受蔣家後代在深藍中的紅利，卻不願面對蔣家政權在台灣造成的傷害。

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具蔣家背景的市長蔣萬安上任來首場二二八紀念活動將至，本土團體台灣國家聯盟昨日率先宣布，將不參加北市府合辦的紀念活動，將獨自在自由廣場舉辦，台灣國家聯盟主任李邦孚表示更稱，「只要蔣萬安還是市長的一天，就不可能一起舉辦。」

對此兼任民進黨立院黨團副幹事長的立委洪申翰認為並不意外，他說，蔣家在白色恐怖時代所為，蔣萬安在競選過程中就是一直迴避、閃躲，甚至對於民間團體的邀請也避不出席，遮掩自己與兩蔣的關係。而蔣家政權在台灣歷史上的獨裁暴虐，甚至是殘殺政治犯的狀況，民間團體不願跟蔣萬安為伍，一點都不讓人意外。

洪申翰也呼籲蔣萬安要面對這段歷史，而非只享受蔣家後代在深藍中的紅利，但卻不願面對蔣家政權在台灣造成的傷害，「既然當選市長，就要好好面對。」

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