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大裁員原可避免？高盛一舉砍3200人　CEO：動作太慢

▲高盛集團執行長蘇德巍表示，去年第2季就出現不利因素，他該更早開始裁員。（圖／美聯社／達志影像）
▲高盛集團執行長蘇德巍表示，去年第2季就出現不利因素，他該更早開始裁員。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

高盛集團（Goldman Sachs）於1月上旬大舉裁員3200人，許多員工才到公司，就被告知只有30分鐘收桌子「打包走人」，甚至拿不到2022年工作獎金。有消息人士透露，高盛執行長蘇德巍（David Solomon）在邁阿密一場閉門會議上坦言，沒有在2022年早點裁員是錯誤的決定。

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根據《金融時報》報導，蘇德巍在這場閉門會議中，向400名合夥人表示，去年第2季就出現不利因素，業務明顯將放緩，當時應該憑直覺更早開始裁員並縮減對新項目的投資，但行動過慢，自己應該對此負責任。

高盛在2023年初進行裁員，一舉砍掉3200名職位，約佔員工總數的6.5％，是歷來規模最大裁員行動之一。蘇德巍坦言，如果早點採取行動，情況就不會這麼慘烈。

根據財報顯示，高盛2022年資産和財富管理淨收入下降134億美元，下降幅度高達39%，其中股票和債券投資收入分別下降93%和63%。由於投行費用大幅下降、資產管理業務下滑以及金融技術部門虧損。隨著高盛進軍新業務，快速擴張後，高盛在暫停疫情期間績效表現最差員工年度淘汰作業之後，今年初進行了大規模裁員。

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