擄走拘禁建設公司負責人20天！竹聯幫仁堂旭仁會8人遭訴

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檢警調查，王嫌與組織成員歷經3個月精心策畫、分工， 去年9月21日上午趁周男在新北市三重區準備開車時，強押他上車，並拿走周男身上8.8萬元現金與公司大門鑰匙，再潛入公司竊取公司大小印鑑章，還強脅周男承認積欠債務、要出售土地還債等，並錄影存證。
後來，嫌犯因沒有取得公司登記證、設立變更事項卡等文件，無法順利取得土地利益，因此去年10月10日載周男到三峽區東眼產業道路某處並釋放，讓他自己徒步下山。
經專案小組深入追查，認定王嫌等12人涉有重嫌，並動員80餘名警力發動3波拘提、搜索，已在去年12月將全數嫌犯一網打盡，檢方複訊後聲押6人獲准。
經5個月調查，全案今天偵查終結，檢方認為，王嫌等人歷經3個月精心策畫、分工，事先在新店、三峽承租監禁點，並掌握周男生活作息、親友資料及車牌號碼等資訊，還取得多支人頭門號當作工作機，安排眾多人員、出動13輛輛車載送，犯案後棄置車輛在中部，離開犯罪現場也繞道台中換車再北上返回據點，以製造斷點躲避追緝，犯罪集團藉組織化、集團化經營，已危及社會治安。
檢方認為，犯罪集團在光天化日下強押周姓被害人上車，又監禁他達20天，全程蒙蔽雙眼、綑綁雙手，3餐只提供泡麵果腹，嚴重戕害人性尊嚴；且考量近年犯罪集團以暴力監禁被害人案件層出不窮，甚至造成傷亡，因此依涉犯刑法加重強盜、剝奪他人行動自由、竊盜與組織犯罪條例等罪嫌起訴王嫌等8名被告，並建請法院從重量刑。（編輯：張銘坤）1120213